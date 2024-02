Região Metropolitana de Belém e Marajó terão desligamento programado de energia

Entre os dias 27 a 29 de fevereiro, os municípios de Belém, Ananindeua, Benevides e Cachoeira do Arari passarão por desligamentos programados de energia em alguns dos seus trechos, como informa a Equatorial Pará. O objetivo da concessionária é de realizar ações de manutenção preventiva, buscando melhorar o serviço e o desempenho do sistema, bem como, reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Entre os serviços que a Equatorial anunciou, os principais envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. A Equatorial informa que nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

A Equatorial destaca que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 27 a 29 de fevereiro:

Ananindeua

Bairro: Paar

Data: terça-feira, 27

Horário: 9h30 às 15h30

1. Avenida Rio Trombetas, entre estrada do Curuçambá e alameda Juruá.

2. Alamedas: Lábrea, Japurã e Juruá, entre avenida Rio Trombetas e avenida Independência.

Ananindeua

Bairro: Aurá

Data: quarta-feira, 28

Horário: 9h15 às 12h

1. Rua Dois, entre estrada do Aurá e rua Quadra Dose Treze.

2. Travessas: Primeira, Segunda e Terceira, entre rua Dois e rua Terceira.

Ananindeua

Bairro: Coqueiro

Data: quarta-feira, 28

Horário: 10h às 15h

1. Travessas: We 59, We 60, We 61 e We 62, entre travessa Guajará III e travessa Guajará V.

2. Travessa Guajará III, entre travessa 59 e travessa We 62.

Cachoeira do Arari - Marajó

Bairro: Centro

Data: terça-feira, 27

Horário: 10h05 às 16h05

1. Ruas: José Tomaz, Nova, Travessas: Alfredo Pereira e Quinze De Agosto.

Cachoeira do Arari - Marajó

Zona Rural

Data: terça-feira, 27

Horário: 9h às 15h

1. Vila Tapera.

2. Comunidades: da Cabeceira, do Campinho e Igarapé da Roça.

Cachoeira do Arari - Marajó

Bairro: Petrópolis

Data: terça-feira, 27

Horário: 9h55 às 15h55

1. Avenida Coronel Bento Miranda, entre rua Sete de Setembro e passagem Aguinelo

2. Travessa Alfredo Pereira.

3. Rua Onze de Junho.

Belém

Bairro: Cidade Velha

Data: quarta-feira, 28

Horário: 9h às 13h

1. Rua de Óbidos, entre avenida Dezesseis de Novembro e travessa Bom Jardim.

2. Travessas: Bom Jardim e Carlos de Carvalho, entre rua de Óbidos e avenida Almirante Tamandaré.

3. Rua Angelo Custodio, entre rua de Óbidos e avenida Almirante Tamandaré.

Benevides

Bairro: Independente

Data: quinta-feira, 29

Horário: 8h55 às 11h55

1. Ruas: São Paulo, São Pedro, São Francisco, Trinta de Março, Vinte e Um de Abril, entre avenida Professor Gomes Teles e travessa Nossa Senhora de Nazaré.

2. Avenidas: Visconde de Maracaju, Presidente Costa e Silva, Jarbas Passarinho, Alacid Nunes e Nossa Senhora de Nazaré, entre rua São Paulo e rua Primeiro de Março.

