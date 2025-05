CNH Pai D'égua: Pará lança edital com 4 mil vagas para mães atípicas

Já está disponível no site do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) o edital completo do Programa Social CNH Pai D'égua - edição especial Mães Atípicas. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (9), integra as ações do programa de 2024 e vai assegurar 4 mil vagas em todas as regiões do estado para a emissão de Carteira de Habilitação totalmente gratuita. Desse total, 2 mil vagas são para Belém e região metropolitana.

Nesta edição, o público-alvo são as mães com filhos neuroatípicos - ou seja, que têm alguma deficiência física ou intelectual, síndromes raras, transtornos neurológicos, distúrbios do espectro autista ou doenças crônicas, exigindo cuidados contínuos e especializados. Ainda segundo o Detran, além de oportunizar acesso ao mercado de trabalho, a CNH Pai D'égua é uma forma de incluir essas mães que muitas vezes têm uma rotina intensa com atividades e terapias, necessitando de suporte na locomoção das crianças e adolescentes.

A ação integra a política estadual de inclusão social e mobilidade e marca as comemorações pelo Dia das Mães. “O governo do Estado também quer fazer parte dessa rede de apoio tão necessária. Além de oportunizar uma vaga no mercado de trabalho, a CNH pode ajudar essas mães a adquirirem um veículo e, assim, facilitar o cotidiano e cuidados especiais dessas famílias”, disse a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

VEJA MAIS:

De acordo com o edital, podem se inscrever na edição especial do CNH Pai D'égua mães inscritas e atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico) até 28 de fevereiro de 2025, com laudo do filho ou filha emitido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que não possuam Renach ativo aberto, dentre outras exigências.

As inscrições começam, na próxima segunda-feira (12), para moradoras de Belém e região metropolitana, exclusivamente pelo site cnhpd.detran.pa.gov.br (https://cnhpd.detran.pa.gov.br/index.xhtml). Nessa etapa, as candidatas vão preencher as informações exigidas pelo edital, não havendo necessidade de apresentar qualquer documento ainda nesta fase.

As 4 mil vagas serão divididas por região, da seguinte forma:

Belém e Região Metropolitana

2.000 vagas

Inscrições de 12 a 15 de maio

Marajó, Paragominas, Abaetetuba, Capanema e Tucuruí

Inscrições a partir de 23 de junho

Santarém, Altamira e Itaituba

Inscrições a partir de 4 de agosto

Marabá, Parauapebas e Redenção

Inscrições a partir de 15 de setembro.