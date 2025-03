Beneficiários do CNH Pai D'égua de Tucuruí vão receber carteiras gratuitas nesta sexta

A partir desta sexta-feira, 21, o Governo do Estado inicia a entrega das Carteiras de Habilitação do Programa Social CNH Pai D'égua no interior do Estado. Os primeiros beneficiários a receberem o documento são do município de Tucuruí, região que realizou as inscrições ainda na primeira etapa da segunda edição do programa, no ano passado. Cerca de 200 pessoas vão receber a CNH emitida de forma totalmente gratuita.

Concedido pelo Governo do Estado a pessoas de baixa renda, o CNH Pai D'égua é o maior programa de emissão de carteira de habilitação gratuita do país. Em 2024, foram asseguradas 60 mil carteiras para a primeira habilitação, renovação e adição de categoria, nos 144 municípios paraenses. O objetivo é garantir aos beneficiários novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho e melhoria da renda.

O programa é coordenado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que tem realizado mutirões em todo o Estado para agilizar os processos em fase de conclusão. A diretora-geral do órgão, Renata Coelho, explica que mais de 9 mil beneficiários da Região Metropolitana de Belém já estão com o documento e que, a partir deste mês, o Departamento inicia a entrega em outras regiões de trânsito aos usuários que já concluíram os seus processos. “Iniciaremos essa nova etapa de entregas, começando por Tucuruí. É importante que os beneficiários acelerem os seus processos para que possamos concluir as emissões e entregarmos todas as CNHs este ano”, comenta.

Em Tucuruí, o evento de entrega das CNHs ocorre durante agenda administrativa da vice-governadora, Hana Ghassan, às 8h, no Ginásio Poliesportivo Esmaelino Pontes.