Em um ano, Pará registra mais de 10 mil autuações de motoristas dirigindo sem CNH, aponta Detran

O Pará registrou um total de 13.520 autuações de motoristas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação em 2024, como apontam dados do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Em comparação ao ano de 2023, o total de condutores autuados pelo mesmo motivo foi de 13.309. Em todo o Estado, o Detran tem intensificado ações para coibir essa prática. Na última segunda-feira (10), durante operação na rodovia BR-316, em Marituba, um condutor foi flagrado sem o documento no momento da condução.

Além de ser autuado, o motorista teve o veículo retido pela equipe de fiscalização. Casos como esse ressaltam a necessidade da conscientização e do cumprimento da legislação de trânsito. De acordo com o Detran, dirigir sem a CNH é considerado uma infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade inclui multa triplicada e medidas administrativas rigorosas, reforçando a importância de estar devidamente habilitado para conduzir um veículo.

Educação no trânsito

Com campanhas educativas e fiscalizações constantes, o órgão busca reduzir a prática desta infração. O coordenador de Operações do Detran, Ivan Feitosa, explica que ser habilitado é a condição para conduzir um veículo. Segundo ele, a CNH é exigida para atestar que o condutor tem as habilidades e conhecimentos necessários para dirigir em segurança e evitar sinistros de trânsito.

“Ter a CNH é uma responsabilidade, pois o condutor deve estar sempre atento e em conformidade com as leis de trânsito. Embora seja uma obrigatoriedade expressa no CTB, conduzir veículo sem CNH continua liderando as infrações registradas pelo Detran nas grandes operações e na fiscalização de rotina”, ressalta Ivan Feitosa.

Para coibir essa infração, o Detran continua ampliando suas iniciativas para promover um trânsito mais seguro. Além da fiscalização rigorosa, ações educativas vêm sendo fortalecidas para orientar condutores e evitar irregularidades. “Construir um trânsito mais seguro é um compromisso coletivo, e a regularização da habilitação é um passo fundamental para proteger vidas”, reforça o coordenador.