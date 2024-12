Licenciamento em atraso e condutor sem CNH são alvos de operação do Detran

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está reforçando a fiscalização nas estradas neste fim de ano. Condutores sem carteira nacional de habilitação (CNH) e com o licenciamento do veículo em atraso estão entre os principais alvos da fiscalização do órgão. A Operação Festas Seguras iniciou na semana do Natal, mas os agentes já intensificaram as ações desde a quinta-feira, 26.

“O objetivo é alertar os motoristas desde já, especialmente os que vão pegar a estrada neste fim de ano, para que se regularizem e evitem autuações nas rodovias”, explica o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

De acordo com o diretor, Bento Gouveia, as duas infrações continuam entre as mais recorrentes em períodos de grandes operações. Estatísticas do Departamento mostram que há municípios em que 70% de motoristas, principalmente os motociclistas, dirigem sem CNH. Outros 20% que saem de Belém e grandes centros urbanos do Estado também costumam ser flagrados sem o documento.

Os dados do licenciamento são ainda mais preocupantes. Segundo o Detran, apesar do índice de inadimplência ser menor a cada ano entre os veículos que passam pelos postos de fiscalização do órgão, mais de 50% da frota em todo o Pará continua trafegando com o licenciamento em atraso. “O condutor precisa entender que dirigir com o veículo e a CNH irregulares pode colocar em risco a vida dele e a de outras pessoas”, enfatiza a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sem CNH é infração gravíssima passível de multa de R$ 880,41, sete pontos na carteira e retenção do veículo até a chegada de um condutor habilitado. Já os motoristas flagrados com o licenciamento vencido serão autuados em R$ 293,47, sete pontos na CNH e terão o veículo recolhido para o parque de retenção.

O Detran vem modernizando a fiscalização. Os agentes atuam com o suporte da central de videomonitoramento nas principais rodovias estaduais. A central identifica todos os veículos que trafegam de forma irregular e aciona os agentes para procederem a autuação. ​"Este alerta é principalmente para quem vai se deslocar neste réveillon, para que se regu​larize o quanto antes e faça uma viagem tranquila sem transtorno ou risco de acidente nas estradas​", diz Gouveia.

A regularização da CNH e do veículo pode ser feita de forma online no site do Detran (www.detran.pa.gov.br) ou em atendimento presencial na sede do órgão, em Belém, nos postos de atendimento e nas Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito) presentes em mais de 50 municípios do Estado.