Governo do Estado entrega 3 mil CNHs Pai D'égua em Belém

O maior programa social de emissão gratuita de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Brasil, o CNH Pai D'égua, entregou nesta segunda-feira (23) mais três mil carteiras para beneficiários da Região Metropolitana de Belém, em evento realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

Presente no evento, a vice-governadora Hana Tuma conduziu a entrega e destacou a importância do programa para melhorar a renda e a vida das famílias. "Às vésperas do Natal, garantir que cada um saia daqui com a sua CNH é realmente um presente muito gratificante. É um sonho realizado, e agora, com o documento, vocês terão mais uma oportunidade de emprego, especialmente em ano de COP 30, em que a cidade receberá muitos visitantes precisando se locomover. Então, que esta CNH seja o prenúncio de muito trabalho e oportunidades a vocês", destacou a vice-governadora.

Criado pelo Governo do Pará para beneficiar pessoas de baixa renda, o Programa Social CNH Pai D'égua está na segunda edição e, só nessa etapa já beneficiou 60 mil pessoas em todo o Estado. Os beneficiários podem acessar a primeira habilitação, adicionar ou mudar de categoria.

Aos 61 anos, a dona de casa Margarida Boulhosa conseguiu tirar a primeira habilitação totalmente sem custos. "Com a doença da minha mãe, via a necessidade de obter a Carteira para levá-la às consultas. Soube do programa CNH Pai D'égua e uma amiga me incentivou a me inscrever. Criei coragem para subir em uma moto e entrar em um carro, e passei nos exames do Detran. Naquele momento tive coragem e criei uma nova história para mim", agradeceu.

Uma das modalidades do programa é a CNH para pessoas com deficiência. Jogador de basquete profissional, Matheus Lisboa é cadeirante e vai usar a CNH para comprar um carro adaptado para se deslocar com mais comodidade e segurança. "Para um PcD, ter carro é uma questão de necessidade, pela dificuldade de locomoção. Era um sonho até um pouco distante para mim porque é algo caro e nem sempre temos condições de arcar com esses custos. Mas eu estou muito feliz com essa oportunidade", comentou o atleta.

Assim como Matheus, Willian Andrey Rodrigues também é PcD e precisa da CNH para se deslocar e conseguir um emprego melhor. "Tenho paralisia cerebral e na minha condição ter CNH é algo extremamente necessário, até mesmo para me deslocar de um lugar para outro. Por isso, é muito gratificante ver que o governo do Estado teve essa sensibilidade com as pessoas de baixa renda e deu essa oportunidade aos PcDs", afirmou.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, destaca o pioneirismo da iniciativa: "Este é o maior programa de habilitação do País e, mais do que um benefício social, esse é um compromisso do governo estadual de garantir a inclusão e dar oportunidade a quem mais precisa", afirmou.