Detran garante entregas do CNH Pai D'égua, novo espaço de atendimento e carreta itinerante

O Governo do Pará realizou nesta terça-feira, dia 8, as primeiras entregas de documentos de habilitação de um total de 60 mil previstos pela segunda edição do programa social CNH Pai D'égua, o maior programa social do tipo em andamento no Brasil. A iniciativa, coordenada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), garante a emissão gratuita da carteira de motorista para pessoas de baixa renda. O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan participaram da solenidade, realizada na sede do órgão, em Belém.

Nesta primeira leva, os contemplados foram beneficiários da capital paraense que já concluíram as etapas obrigatórias. Só em Belém são 20 mil novos habilitados pelo programa, e a partir de hoje, a equipe do Detran entrará em contato com todos para informar a data da entrega das CNHs, sempre feita no prédio sede, na Av. Augusto Montenegro. Os documentos, que tem o indicativo para "atividade remunerada", são destinados para 1ª habilitação, adição e inclusão de categoria. As demais serão entregues nos outros 143 municípios.

"O CNH Pai D'égua é um programa extraordinário, que permite às pessoas terem acesso à habilitação, não apenas como documento necessário para se dirigir um veículo, mas acima de tudo, porque ele abre uma grande oportunidade para que as pessoas consigam incrementar a renda através dessa atividade", enfatizou o chefe do Executivo paraense, que fez questão de cumprimentar os novos condutores.

À mesma ocasião, Helder e Hana conheceram e entregaram a nova área de atendimento do Detran, totalmente revitalizada, e a carreta do minicircuito itinerante, que a partir deste mês percorrerá os municípios com ações educativas direcionadas a crianças, adolescentes, pais e professores, no sentido de fortalecer a presença do Departamento de Trânsito por todo o estado.

As melhorias na nova área incluem climatização e adequação do sistema de incêndio, o que garante mais segurança aos usuários e servidores. O novo espaço conta ainda com novos móveis e computadores, refrigeração, maquinário e paisagismo, trazendo mais conforto e agilidade ao atendimento. Também foram revitalizados o piso, teto, banheiros, protocolo, salas de retaguarda e gerências. A capacidade do número de atendimento também foi aumentada, e agora passa a atender 180 usuários dos serviços de habilitação e 120 para serviços de veículos.

“Essa entrega hoje é um investimento e uma melhoria na vida dos servidores, pois são eles que estão no contato direto do órgão com a população, através de políticas que humanizam o Detran através do atendimentos. Agora, o Departamento tem um espaço qualificado aos usuários e servidores”, destacou Helder.