CNH Pai D'égua: não pôde buscar o passaporte de matrícula? Saiba o que fazer

Os candidatos que foram homologados na primeira etapa do programa CNH Pai D'égua em Belém, mas por alguma razão, não buscaram o passaporte que dá acesso à matrícula no período de 7 a 13 deste mês , podem procurar a Ouvidoria do Detran, na sede do órgão, em Belém, pelos telefones 3214.6396/6298 ou pelo e-mail ouvidoriadetranpa@gmail.com para mais informações.

As matrículas dos 20 mil aprovados em Belém já foram iniciadas na manhã desta segunda-feira (18), na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Esta fase do processo dá início às etapas necessárias para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação dos candidatos.

O processo no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) é iniciado pela matrícula e neste mesmo dia o candidato faz a coleta biométrica, foto e agenda os exames médicos também. O dia para comparecimento foi informado no ato da entrega do passaporte e os atendimentos seguem até o próximo dia 27, das 8h às 17h.

"A matrícula é a etapa de ingresso no programa na prática, pois ela dá inicio aos procedimentos que antecedem as aulas nos Centros de Formação de Condutores (autoescolas) e emissão da CNH. Por isso, os candidatos devem ficar atentos e não faltarem ao dia agendado pelo Detran”, explica a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Oportunidades

Durante as primeiras horas da manhã o atendimento segue tranquilo e o Renan Lima chegou cedo para garantir um dos primeiros atendimentos. "Separei a documentação desde fevereiro para esta etapa e pra mim é muito importante ter uma habilitação tanto para transporte quanto para trabalho, vai ser uma realização para mim e para muita gente".

A estudante Melissa Santos também foi uma das primeiras atendidas nesta etapa e ressalta as oportunidades que a CNH trará para sua vida profissional. "Muitas oportunidades surgem quando você tem um documento como esse e ter a oportunidade de obter de graça é ótimo porque favorece a comunidade e vai servir muito para mim. Parabenizo o governo do Estado que teve essa iniciativa que vai beneficiar todo o estado".

Documentação

Para garantir o atendimento, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias da Carteira de Identidade ou equivalente para Primeira Habilitação, ou Carteira Nacional de Habilitação válida, nos casos de mudança e adição de categoria; CPF; comprovante de residência atualizado; certificado ou declaração de escolaridade de nível fundamental, emitido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ou equivalente em outra Unidade Federativa e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Policia Civil do Estado do Pará, com vencimento máximo de 90 dias. O Detran ressalta que o acesso à matrícula só será possível com a apresentação de todos esses documentos.

CNH Pai D'égua

O Programa Social CHN Pai D'égua é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenado pelo Detran, que garante a emissão de CNH totalmente gratuita a pessoas de baixa renda. Em Belém, dos 20 mil classificados, 10.361 vagas foram preenchidas por mulheres (51,8%) e 9.639 por homens (48,2%). Deste total, 719 são pessoas com deficiência (PcDs).