CNH Pai D’égua: Estado realiza a maior entrega de carteiras de habilitação do Brasil

O Programa Social CNH Pai D'égua iniciou a fase de entrega das Carteiras de Habilitação para 6 mil beneficiários de Belém. A capital foi a primeira região de trânsito a realizar as inscrições e agora o momento é de entregar as carteiras impressas. Nesta sexta-feira, (25/10), o governo do Estado iniciou a entrega de 6 mil habilitações para os beneficiários da capital paraense que já concluíram os seus processos. Ou seja, recebem o documento, apenas as pessoas que concluíram todas as etapas obrigatórias e foram aprovadas no exame prático.

O governador Helder Barbalho saudou os beneficiários e destacou o alcance do programa em todo o Pará. "Só este ano serão 60 mil CNHs. É o maior programa de isenção de taxas do Detran do Brasil e isso é motivo de orgulho para o nosso governo. E o mais importante, e que vocês vão poder usar essa CNH para melhorar a renda, conseguir quem sabe um emprego melhor e mudar de vida. Esse é o nosso maior objetivo", destacou.

Durante a entrega, nesta sexta-feira, Helder Barbalho disse que o governo vai continuar avançando e anunciou a ampliação do CNH Pai D'égua para os condutores de motorretes, principal meio de transporte utilizado pelos moradores e frequentadores da ilha de Cotijuba, em Belém.

A Ocilene Chaves, representante da categoria de motorretes, informou que o pedido feito ao governador foi logo atendido. "Para nós, foi uma surpresa sermos atendidos de imediato. Agora vamos fazer o convênio e receber todas as instruções do Detran para cumprir as etapas necessárias ao programa", contou ela.

"Para nós, que trabalhamos sempre com muita dificuldade, esse programa é uma grande felicidade", enfatizou a trabalhadora Ocilene Chaves.

O CNH Pai D'égua é um programa do governo do Pará, coordenado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que assegura a emissão da CNH totalmente gratuita a pessoas de baixa renda nos 144 municípios.

A vice-governadora Hana Ghassan, destacou o caráter social do programa e a mudança de vida que ele pode proporcionar aos beneficiários. "Quem aqui algum dia imaginou receber uma carteira de habilitação totalmente gratuita? Eu tenho certeza que hoje é um dia muito especial pra vocês que vão poder batalhar por um melhor emprego. Portanto, esse momento é muito simbólico para todos nós", afirmou a vice-governadora.

Nesta segunda edição do programa, 60 mil pessoas serão beneficiadas em todo o Estado com o objetivo de que elas possam usar a CNH para melhorar a renda. Além da primeira habilitação, o programa também assegura o benefício para quem quer adicionar ou mudar de categoria. Todas as CNHs são classificadas como remuneradas, o que permite aos beneficiários procurar uma melhor inserção no mercado do trabalho. "O objetivo do governo do Estado é justamente ajudar os beneficiários a incrementar a renda ou quem sabe até conquistar uma vaga de emprego e ajudar no sustento das famílias", explica a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Ela ressalta que o CNH Pai D'égua é o maior programa social de habilitação do Brasil e que as pessoas selecionadas são isentas de todas as taxas do Detran, inclusive dos Centros de Formação de Condutores (autoescola).

O João Pedro Pinheiro, de 18 anos, está fazendo aniversário esta semana e conseguiu a CNH pelo programa. Ele faz o terceiro ano e disse que esse é o maior presente da sua vida. "Estou emocionado por essa oportunidade e agora quero comprar um carro e uma moto pra batalhar uma vaga de emprego. Com essa CNH tenho certeza que vou conseguir", comemorou.

A solenidade de entrega das CNHs ocorreu, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O Detran destaca que os candidatos que ainda não concluíram os processos vão receber a CNH após a finalização das etapas do programa.