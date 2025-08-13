Capa Jornal Amazônia
Cosméticos naturais da Amazônia: óleos, sabonetes e perfumes têm destaque no comércio de Belém

De óleos essenciais a sabonetes e perfumes, o mercado de cosméticos naturais em Belém cresce, atraindo tanto turistas quanto locais, com destaque para ingredientes típicos da Amazônia como andiroba, copaíba e rosa mosqueta.

Com a crescente demanda por cosméticos naturais, os preços variam dependendo do produto e da loja. (Foto: Thiago Gomes)

Em Belém, o mercado de cosméticos naturais tem se expandido, com produtos como óleos, sabonetes e perfumes fabricados a partir de ingredientes da Amazônia, como andiroba, copaíba e rosa mosqueta. Esses itens atraem tanto turistas quanto moradores locais, com preços que variam conforme o tipo de produto. A demanda por cosméticos que utilizam insumos regionais tem crescido, impulsionada pela busca por alternativas naturais e pela valorização dos recursos da floresta.

O mercado local e turístico

No tradicional Complexo do Ver-O-Peso, principal ponto de comércio de Belém, Fabiana Caldeira, feirante especializada em cosméticos naturais, afirma que os turistas são atraídos pelos perfumes e óleos típicos da Amazônia. 

image (Foto: Thiago Gomes)

“Os gringos vêm principalmente para ver e fotografar, mas são os paraenses que realmente compram. Os perfumes com essências como patchouli e priprioca são os mais procurados, e o preço acessível, como R$ 10 pelos perfumes, é uma das razões”, comenta Fabiana.

Os cosméticos naturais vendidos na feira incluem uma ampla gama de produtos, como óleos de rosa mosqueta, pracaxi e patauá, que possuem um público fiel, especialmente entre as mulheres locais. 

image Fabiana Caldeira. (Foto: Thiago Gomes)

Fabiana destaca que os preços variam, com as pomadas, que combinam andiroba, copaíba e sebo de carneiro, alcançando até R$ 30.

Já em lojas do centro comercial de Belém, como a de Daiane Sodré, atendente de uma boutique especializada, a procura é mais voltada para itens de uso diário, como sabonetes faciais e shampoos. 

image Daiane Sodré. (Foto: Thiago Gomes)

“Os turistas preferem os cosméticos de rosa mosqueta, pracaxi e mulateiro. Já os paraenses, embora também adquiram, buscam produtos com um toque mais específico da nossa região”, afirma Daiane.

image (Foto: Thiago Gomes)

Preços e procura

Com a crescente demanda por cosméticos naturais, os preços variam dependendo do produto e da loja. Na feira do Ver-O-Peso, Fabiana menciona que os perfumes com essência de priprioca saem por R$ 10, enquanto os óleos naturais começam a partir de R$ 20. 

image (Foto: Thiago Gomes)

Já as pomadas, por serem uma mistura de vários ingredientes, chegam a R$ 30. Nos centros comerciais, como na loja de Daiane, os preços são um pouco mais elevados, com kits de shampoo e condicionador variando entre R$ 50 e R$ 56.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

cosméticos naturais
Economia
