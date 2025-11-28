Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará integra articulação nacional por marco legislativo das administrações tributárias

Pelo projeto são estabelecidas diretrizes sobre estrutura, competências e deveres dos órgãos responsáveis pela arrecadação e fiscalização

Redação
fonte

Pela ideia, o texto será apreciado por outras entidades para contribuição antes de ser encaminhado ao Congresso Nacional. (Foto: Ascom Fenafisco)

Uma proposta de minuta da Lei Orgânica das Administrações Tributárias (LOAT) foi apresentada durante o Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital - Conafisco, em Natal (RN), nesta quinta-feira, 27. Pelo projeto são estabelecidas diretrizes sobre estrutura, competências e deveres dos órgãos responsáveis pela arrecadação e fiscalização em todas as esferas do País. O presidente do Sindicato dos Servidores das Carreiras Específicas da Administração Tributária do Estado do Pará (Sindifisco-PA), Charles Alcântara, esteve presente e endossou a iniciativa. 

A reforma tributária, introduzida pela Emenda Constitucional (EC 132/23), representa uma das mais profundas transformações do sistema tributário brasileiro desde a Constituição Federal de 1988. A proposta substitui tributos como o ICMS (estadual) e o ISS (municipal) por um IBS - Imposto sobre Bens e Serviços de competência compartilhada, incidindo no destino e com base ampla sobre o consumo.

VEJA MAIS

image Reforma Tributária: riscos e oportunidades no horizonte empresarial
Episódio do “Fazendo Jus” abordou os principais pontos e impactos da reforma tributária

image Isenção do IR chega a R$ 5 mil e deve alcançar mais 224 mil contribuintes no Pará
Nova lei amplia faixa de isenção, garante descontos progressivos e, segundo o governo, mantém equilíbrio fiscal com tributação maior para altas rendas

Para a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), embora a LOAT não tenha sido aprovada junto com a reforma tributária, o próprio texto aprovado abriu caminho para que uma lei complementar estabeleça as bases de funcionamento da administração tributária no novo modelo de arrecadação, que inclui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a ser administrado por um Comitê Gestor. Pela ideia, o texto será apreciado por outras entidades para contribuição antes de ser encaminhado ao Congresso Nacional.

O presidente do Sindifisco-PA, Charles Alcântara, destaca a inovação trazida pela inclusão da LOAT na reforma tributária. “A previsão materializa aquilo que a própria Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 22, já afirma: que as administrações tributárias são atividades essenciais ao funcionamento do Estado e que serão desenvolvidas por servidores de carreiras específicas”. 

Charles diz ainda que a medida não atende a interesses corporativos, mas públicos. “A Lei Orgânica Nacional da Administração Tributária, longe de ser uma demanda corporativa, é uma demanda de interesse público. É nesse sentido que as entidades representativas das carreiras específicas da administração tributária devem tê-la como uma grande prioridade do país neste momento da conjuntura nacional”.

O economista e ex-secretário da reforma tributária, Bernard Appy, disse que a mudança tributária impõe um desafio na atuação conjunta entre os fiscos das três esferas da Federação, ressaltando que estados e municípios trabalharão integrados na gestão do IBS e alinhados à União, uma vez que o imposto e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) compartilham a mesma legislação. 

“Esse trabalho conjunto, ele é muito importante porque potencializa o trabalho das administrações tributárias. Quando a administração tributária de um ente, ao fazer, por exemplo, uma fiscalização, ela está atuando também em favor dos demais entes da Federação”. Ele acrescentou que as entidades representativas dos fiscos têm papel estratégico tanto na construção do texto da LOAT quanto na sensibilização da sociedade e no apoio político necessário para sua aprovação no Congresso.

O presidente da Fenafisco, Francelino Valença, também defende que a medida é decisiva para o novo sistema tributário. “A LOAT dá base técnica, clareza e proteção institucional para que os entes federados possam arrecadar com segurança, eficiência, combater a sonegação e atuar pela justiça fiscal”, afirma. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

1 MÊS PARA O NATAL

Preparação para o Natal no comércio de Belém tem preços variados e expectativa de alta nas vendas

Na última semana de novembro, consumidores e lojistas já se preparam para o aumento da demanda de itens natalinos, apesar de alguns preços elevados.

29.11.25 17h00

Avançando

Banco da Amazônia lucra R$ 799,9 milhões e amplia crédito focado em modernização e sustentabilidade

Instituição registra avanço de 19,4% na carteira de crédito, impulsiona “linhas verdes” e reforça papel estratégico na Amazônia Legal em 2025

28.11.25 19h30

Empregos formais

Pará gera novos 2,1 mil postos com carteira assinada em outubro

Segmentos líderes de empregos formais são Serviços, Indústria e Comércio

28.11.25 18h23

reforma tributária

Pará integra articulação nacional por marco legislativo das administrações tributárias

Pelo projeto são estabelecidas diretrizes sobre estrutura, competências e deveres dos órgãos responsáveis pela arrecadação e fiscalização

28.11.25 17h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda