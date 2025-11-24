Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

A região Norte se prepara para receber uma série de concursos públicos nos próximos meses, com oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, os certames devem oferecer mais de 10 mil vagas, com salários que podem chegar a R$ 37.731,81, no Tribunal de Contas do Acre. O Pará desponta como um dos estados com maior número de oportunidades previstas, contemplando carreiras na Polícia Civil, Polícia Científica, Secretaria da Fazenda, entre outros órgãos.

Acre

No Acre, os concursos abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade. O Tribunal de Contas (TCE-AC) prevê uma vaga para conselheiro substituto, com remuneração de R$ 37.731,81, enquanto a Polícia Militar abre oportunidade para soldado, com salário de R$ 5.007,40.

Outros órgãos com concursos previstos incluem a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AC), a Assembleia Legislativa (Aleac), o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-AC) e a Câmara de Rio Branco, oferecendo vagas que variam de 1.311 a 11 mil reais, dependendo do cargo.

Amapá

O estado do Amapá também terá oportunidades em órgãos como a Polícia Civil, com cargos de agente e delegado, e a Secretaria de Educação, que pretende preencher 319 vagas para analistas, especialistas e auxiliares educacionais, com salários de até R$ 4.917,28.

A Secretaria de Saúde pode disponibilizar até 3 mil vagas, com remuneração de até R$ 6.112,98. Há ainda concursos para a Guarda de Santana e o Tribunal de Contas do Estado, além de outros órgãos estaduais.

Amazonas

No Amazonas, os concursos previstos contemplam a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Educação, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas e órgãos municipais, como a Câmara de Manaus e a Secretaria Municipal de Finanças (ISS Manaus).

Os salários podem variar de R$ 1.412 a R$ 24.817,05, com destaque para cargos de auditor e analista previdenciário. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus prevê 1.500 vagas para professores e cargos administrativos.

Pará

O Pará concentra um grande número de concursos previstos. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas PA) oferece 479 vagas para níveis médio e superior, com salários de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35. O Instituto de Terras do Pará (Iterpa) disponibiliza 112 vagas para cargos que vão do nível fundamental ao superior, com remuneração de até R$ 3.518,84.

A Polícia Científica prevê 200 vagas para peritos e assistentes, com salários de até R$ 12.954,40, enquanto a Polícia Civil abre 237 vagas para escrivães, com remuneração de até R$ 7.731,64.

Além disso, a Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) terá 286 vagas para auditores fiscais e analistas, com salários que podem chegar a R$ 16.659,60. A Companhia Docas do Pará (CDP), o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV PA), o Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará), o Auditor Fiscal da Receita Municipal de Belém e a Guarda de Belém somam centenas de oportunidades, reforçando o estado como um dos principais polos de concursos da região.

Rondônia, Roraima e Tocantins

Em Rondônia, os concursos contemplam cargos de auditores, fiscais, técnicos e guardas municipais, com salários que podem alcançar R$ 32 mil em Tribunais e Secretarias municipais.

Roraima terá oportunidades na Polícia Militar e Bombeiros, além da Assembleia Legislativa, com salários de até R$ 10 mil.

Em Tocantins, os destaques são a Polícia Civil, Polícia Penal e o Tribunal de Justiça, com remunerações que chegam a R$ 18.419,60.

Concursos previsto para a região Norte

Acre

Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) – Conselheiro Substituto | Superior | 1 vaga | R$ 37.731,81

Polícia Militar do Acre (PM AC) – Soldado | Médio | R$ 5.007,40

Câmara de Rio Branco – Diversos cargos | Médio e Superior | 15 + CR | R$ 1.325,25 a R$ 11.488,57

Procuradoria Geral do Estado (PGE-AC) – Área administrativa | R$ 1.663,77 a R$ 6.239,03

Conselho Regional de Enfermagem (Coren-AC) – Médio e Superior | R$ 1.431 a R$ 3.339



Amapá

Polícia Civil do Amapá (PC AP) – Agente e Delegado | Médio e Superior | R$ 4.139,53 a R$ 13.280,01

Secretaria de Estado de Saúde (SESA AP) – Diversos cargos | Médio e Superior | até 3.000 vagas | R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98

Secretaria de Educação (SEED AP) – Professores, analistas e auxiliares | Médio e Superior | 319 vagas | R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28

Tribunal de Contas do Estado (TCE AP) – Auditor de Controle Externo | Superior | R$ 6.755,86

Guarda de Santana – Guarda Municipal | Médio | 200 vagas | Salário a definir



Amazonas

Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed Manaus) – Professores e administrativos | Médio e Superior | 1.500 vagas | até R$ 5.773,19

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA AM) – Diversos cargos | Médio e Superior | 159 vagas | R$ 2.527,53 a R$ 11.079,52

Secretaria Municipal de Finanças de Manaus (ISS Manaus) – Auditor Fiscal | Superior | 10 + 60 CR | R$ 24.817,05

Controladoria Geral do Estado (CGE AM) – Auditor de Controle Interno | Superior | 50 vagas | R$ 13.700

Tribunal de Contas do Amazonas (TCE AM) – Auditor de Controle Externo e TI | Superior | R$ 11.534,07

Guarda de Manaus – Guarda Civil Municipal | Médio | 590 vagas | R$ 2.689,78

Pará

Secretaria da Fazenda (Sefa PA) – Auditor Fiscal e Analista | Superior | 286 + CR | R$ 9.000 a R$ 16.659,60

Polícia Civil do Pará – Escrivão | Superior | 237 vagas | R$ 1.618 a R$ 7.731,64

Polícia Científica do Pará – Perito e assistentes | Médio e Superior | 200 vagas | R$ 12.954,40

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas PA) – Diversos cargos | Médio e Superior | 479 vagas | R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35

Instituto de Terras do Pará (Iterpa) – Diversos cargos | Fundamental, Médio e Superior | 112 + CR | R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84

Companhia Docas do Pará (CDP) – Guarda Portuário e outros | Médio e Superior | R$ 1.786,75 a R$ 5.029,04

Auditor Fiscal da Receita Municipal de Belém – Superior | 20 + 40 CR | R$ 5.513,14

Guarda de Belém – Guarda Civil Municipal | Médio | 400 vagas | R$ 2.583,80

Rondônia

Auditor do Tesouro Municipal e Fiscal Municipal de Tributos (Porto Velho) – Médio e Superior | R$ 21.430 a R$ 32.301,27

Controladoria-Geral do Município de Porto Velho – Auditor e técnico | Superior | 6 + 4 CR | R$ 2.754,54 a R$ 3.606,48

Guarda de Porto Velho – Guarda municipal | Superior | R$ 4.000

Instituto de Previdência e Assistência de Servidores (IPAM) – Analista e Técnico | Médio e Superior | 70 vagas | R$ 3.000 a R$ 8.000

Roraima

Assembleia Legislativa de Roraima (ALE RR) – Diversos cargos | Médio e Superior | 225 vagas | até R$ 10.257,02

Polícia Militar de Roraima (PM RR) – Oficial | Superior | 20 + 100 CR | R$ 6.846,22

Bombeiros – Oficial e soldado | Médio e Superior | R$ 1.680,81



Tocantins

Polícia Civil do Tocantins – Diversos cargos | Superior | 381 + 71 CR | R$ 6.659,08 a R$ 18.419,60

Polícia Penal do Tocantins – Policial penal | Médio e Superior | R$ 4.550

Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ TO) – Analista Judiciário | Superior | R$ 12.452,95







































