Senai Pará abre cerca de 8 mil vagas gratuitas em comemoração ao aniversário de Belém

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Pará abriu 7.800 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional. As oportunidades contemplam a capital paraense, Belém, e outros 10 municípios paraenses, em celebração ao aniversário da cidade, na próxima segunda-feira (12), informou o Senai.

Além de Belém, há vagas para Altamira, Barcarena, Castanhal, Bragança, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Juruti e Santarém, com opções na modalidade online. “A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à educação profissional e fortalecer a formação de mão de obra qualificada para atender às demandas do setor industrial paraense”, destaca o Serviço Nacional de Aprendizagem.

Há vagas para cursos nas áreas de logística, construção civil, mecânica, eletricidade, automação industrial, vestuário, refrigeração, gestão, entre outras, contemplando formações alinhadas às necessidades atuais do mercado de trabalho.

De acordo com o gerente executivo de educação profissional do Senai Pará, Davis Siqueira, a ação reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento econômico e social do estado.

“Ao celebrar o aniversário de Belém, o Senai Pará reafirma seu papel estratégico na formação de profissionais qualificados, oferecendo oportunidades gratuitas que contribuem para a geração de emprego, renda e para o fortalecimento da indústria em todas as regiões do Pará”, enfatiza Davis.