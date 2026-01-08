Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Senai Pará abre cerca de 8 mil vagas gratuitas em comemoração ao aniversário de Belém

Iniciativa quer ampliar o acesso à educação profissional

O Liberal
fonte

Senai oferece vagas gratuitas em cursos profissionalizantes, contribuindo para a geração de emprego, renda em cidades paraenses (Foto: Divulgação)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Pará abriu 7.800 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional. As oportunidades contemplam a capital paraense, Belém, e outros 10 municípios paraenses, em celebração ao aniversário da cidade, na próxima segunda-feira (12), informou o Senai. 

Além de Belém, há vagas para Altamira, Barcarena, Castanhal, Bragança, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Juruti e Santarém, com opções na modalidade online. “A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à educação profissional e fortalecer a formação de mão de obra qualificada para atender às demandas do setor industrial paraense”, destaca o Serviço Nacional de Aprendizagem.

Há vagas para cursos nas áreas de logística, construção civil, mecânica, eletricidade, automação industrial, vestuário, refrigeração, gestão, entre outras, contemplando formações alinhadas às necessidades atuais do mercado de trabalho.

De acordo com o gerente executivo de educação profissional do Senai Pará, Davis Siqueira, a ação reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento econômico e social do estado.

“Ao celebrar o aniversário de Belém, o Senai Pará reafirma seu papel estratégico na formação de profissionais qualificados, oferecendo oportunidades gratuitas que contribuem para a geração de emprego, renda e para o fortalecimento da indústria em todas as regiões do Pará”, enfatiza Davis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

senai pará
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

No Pará, Aprosoja defende saída da Moratória da Soja, acordo voluntário para combate ao desmatamento

Entidade não vê mais necessidade do acordo para controle de produção em áreas desmatadas ilegalmente

08.01.26 20h37

Economia

Senai Pará abre cerca de 8 mil vagas gratuitas em comemoração ao aniversário de Belém

Iniciativa quer ampliar o acesso à educação profissional

08.01.26 17h52

Leve Alta

Custo da cesta básica oscila em 2025 e consome quase metade do salário mínimo no Pará

Levantamento do Dieese-PA mostra variações ao longo do ano, leve alta acumulada e impacto persistente dos preços dos alimentos no orçamento das famílias paraenses

08.01.26 16h37

ECONOMIA

Macron informa à presidente da Comissão Europeia que votará contra o acordo Mercosul-UE

A posição francesa lidera um bloco de resistência que ganhou reforços nas últimas 24 horas.

08.01.26 16h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

VAREJO

Liquidação de janeiro: lojas em Belém já fazem promoções de até 80% para queimar estoques

Descontos tentam manter movimento após fim de ano e garantir capital de giro aos lojistas

02.01.26 16h26

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda