Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Custo da cesta básica oscila em 2025 e consome quase metade do salário mínimo no Pará

Levantamento do Dieese-PA mostra variações ao longo do ano, leve alta acumulada e impacto persistente dos preços dos alimentos no orçamento das famílias paraenses

O Liberal
fonte

Cesta básica ainda pesa na renda familiar paraense (Igor Mota/O Liberal)

O custo da cesta básica dos paraenses apresentou oscilações significativas ao longo de 2025, conforme levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese-PA). De acordo com a entidade, esse comportamento foi influenciado principalmente por fatores sazonais, variações na oferta de produtos in natura e pelos impactos da inflação dos alimentos, que seguiram pressionando o orçamento das famílias ao longo do ano.

O valor médio da cesta básica iniciou 2025 em R$ 697,81, no mês de janeiro, avançando de forma gradual nos meses seguintes até alcançar seu pico entre abril e maio, quando ultrapassou a marca de R$ 726,00. A partir de junho, no entanto, os preços passaram a recuar, estabelecendo uma tendência de queda ao longo do segundo semestre.

Apesar desse movimento de retração observado nos últimos meses do ano, o levantamento aponta que dezembro encerrou com a cesta básica custando, em média, R$ 666,57. O valor ficou abaixo do registrado em janeiro, mas ainda assim apresentou uma elevação de 0,6% em relação a novembro. Os resultados divulgados pelo Dieese-PA consideram, ainda, informações complementares da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que auxiliam na análise do comportamento dos preços dos alimentos no mercado local.

Na avaliação da entidade, mesmo com a elevação considerada pequena em dezembro, os preços da cesta básica permaneceram elevados quando comparados à renda das famílias paraenses e às despesas essenciais do dia a dia. A análise aponta que, no fim de 2025, os assalariados do Estado ainda comprometiam quase metade do salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.518,00, apenas para garantir a compra dos alimentos básicos.

Nesse contexto, a aquisição dos 12 itens que compõem a Cesta Básica exigiu do trabalhador paraense o comprometimento médio de cerca de 47,47% do salário mínimo mensal. Além disso, foram necessárias aproximadamente 96 horas e 36 minutos de trabalho para custear esses produtos, considerando uma jornada legal de 220 horas mensais.

O Dieese-PA também destaca que, em dezembro de 2025, cinco dos 12 produtos que integram a cesta básica registraram aumento de preços. O principal destaque foi a banana, com alta de 4,48%, seguida pelo feijão (3,77%), óleo de soja (3,54%), carne bovina (1,22%) e pão (0,18%). No mesmo período, sete itens apresentaram recuo nos preços, com destaque para o tomate, que teve queda de 4,72%. Também ficaram mais baratos o arroz (-2,34%), a manteiga (-1,85%), a farinha de mandioca (-1,39%), o café (-0,90%), o leite (-0,88%) e o açúcar (-0,77%).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Salário mínimo em 2026 garante café e carne, mas valor segue longe do ideal, aponta Dieese]]

image Décimo terceiro levou a cesta básica

[[(standard.Article) Custo da cesta básica cai em 24 das 27 capitais pesquisadas em novembro, mostra Dieese]]

No acumulado do ano, o estudo revela que o custo total da cesta básica registrou uma leve alta de 0,11% entre janeiro e dezembro de 2025. Nesse recorte anual, seis dos 12 itens apresentaram aumento de preços, com destaque para o café, que acumulou expressiva valorização de 38,46%. Também ficaram mais caros o pão (5,90%), a banana (5,40%), a carne bovina (3,96%), o óleo de soja (3,22%) e o tomate (0,28%). Em contrapartida, outros seis produtos registraram redução ao longo do ano, com quedas mais acentuadas no arroz (-37,64%) e no açúcar (-31,69%), além do feijão (-9,84%), leite (-4,03%), manteiga (-4,02%) e farinha de mandioca (-1,66%).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

No Pará, Aprosoja defende saída da Moratória da Soja, acordo voluntário para combate ao desmatamento

Entidade não vê mais necessidade do acordo para controle de produção em áreas desmatadas ilegalmente

08.01.26 20h37

Economia

Senai Pará abre cerca de 8 mil vagas gratuitas em comemoração ao aniversário de Belém

Iniciativa quer ampliar o acesso à educação profissional

08.01.26 17h52

Leve Alta

Custo da cesta básica oscila em 2025 e consome quase metade do salário mínimo no Pará

Levantamento do Dieese-PA mostra variações ao longo do ano, leve alta acumulada e impacto persistente dos preços dos alimentos no orçamento das famílias paraenses

08.01.26 16h37

ECONOMIA

Macron informa à presidente da Comissão Europeia que votará contra o acordo Mercosul-UE

A posição francesa lidera um bloco de resistência que ganhou reforços nas últimas 24 horas.

08.01.26 16h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

VAREJO

Liquidação de janeiro: lojas em Belém já fazem promoções de até 80% para queimar estoques

Descontos tentam manter movimento após fim de ano e garantir capital de giro aos lojistas

02.01.26 16h26

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda