Preparação para o Natal no comércio de Belém tem preços variados e expectativa de alta nas vendas

À medida que dezembro se aproxima, o centro comercial de Belém começa a registrar um aumento nas vendas de produtos natalinos. Embora os preços ainda variem e muitos itens estejam com valores considerados altos por consumidores, o comércio se movimenta com otimismo e expectativas de crescimento nas vendas. A busca por enfeites para árvores, pisca-pisca e outros itens de decoração reflete o desejo das famílias de celebrar a data com alegria, mesmo com orçamentos apertados.

Na última semana de novembro, as lojas do centro comercial de Belém já estão repletas de consumidores em busca de enfeites para o Natal.

(Foto: Ivan Duarte)

Alguns, como André Paiva, empreendedor que ornamenta espaços para o fim de ano, já estão pesquisando as melhores opções.

André Paiva faz pesquisas de preço para encontra oportunidades (Ivan Duarte / O Liberal)

“Apesar dos preços não estarem assim tão acessíveis quanto gostaríamos, ainda é possível encontrar bons produtos, principalmente se você souber pesquisar”, comenta.

Os preços de itens tradicionais como os pisca-piscas estão em alta. "Encontrei um modelo que gostei, uma cortina de pisca-pisca, por cerca de R$ 96. Acho que é um valor elevado, mas é uma opção bonita", diz André, destacando que, embora os preços não sejam os melhores, ele prefere comprar no comércio local pela variedade.

(Foto: Ivan Duarte)

"Se souber procurar, é possível achar bons preços, mas as opções mais sofisticadas são bem caras", afirma André.

Rosilene Moraes, dona de casa, compartilha uma opinião semelhante sobre os preços.

Para Rosilene Moraes, os preços estão muito altos (Ivan Duarte / O Liberal)

“O preço de tudo, não só dos enfeites de Natal, está bem elevado. Mas a gente sempre dá um jeito, né? Porque Natal é uma data única, e a gente quer deixar a casa bonita para a família”, diz, com um sorriso.

No entanto, Rosilene revela que algumas peças, como enfeites mais sofisticados, estão fora de seu orçamento.

(Foto: Ivan Duarte)

“Vi uma peça linda, um enfeite para a árvore de Natal, por R$ 700. Não dá para investir nisso”, comenta.

Por outro lado, ela acredita que a criatividade pode compensar os altos preços. “Tem sempre uma opção mais em conta. Na internet tem várias dicas para a gente fazer a decoração mais barata. É só escolher as peças que caibam no bolso”, sugere.

Expectativa de crescimento nas vendas

Apesar da sensação de que os preços estão mais altos neste Natal, a gerente de uma das lojas do centro comercial, Carolina Penha, observa um movimento crescente no comércio e se mostra otimista.

“Ainda estamos no mês de novembro, por isso a expectativa é de um aumento considerável nas vendas no decorrer do mês de dezembro”, afirma Carolina.

Carolina Penha (Ivan Duarte / O Liberal)

Segundo ela, o fluxo de clientes já começou a crescer, com uma alta nos últimos dias, e a loja está pronta para atender à demanda crescente.

"A expectativa é que as vendas superem as de 2024. O Natal é uma data muito simbólica, as pessoas querem investir em uma boa decoração para a casa e isso impulsiona o consumo", diz Carolina.

(Foto: Ivan Duarte)

A gerente ainda destaca que a chegada das novidades também atrai clientes. "Temos muitas novidades e peças exclusivas que chegaram nas últimas semanas. As pessoas estão buscando itens diferenciados para suas mesas postas e para decorar a árvore", completa.

Enfeites para todos os gostos

O estudante Kaory Matos, que foi ao comércio com a família, destaca que encontrou uma variedade interessante de opções.

Kaory Matos destaca opções variadas (Ivan Duarte / O Liberal)

“Os preços estão mais acessíveis do que nos anos anteriores. Pelo menos em relação aos enfeites de árvore, como as bolinhas. Eu achei um preço razoável e vou continuar pesquisando para fechar a compra”, conta.

(Foto: Ivan Duarte)

Para Kaory, a variedade de opções é o principal atrativo do comércio local. "Aqui a gente encontra de tudo um pouco, desde as coisas mais simples até as mais sofisticadas", afirma.