Saiba o que fazer e como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Mercado de São Brás, onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto
O Mercado de São Brás é um dos pontos mais conhecidos de Belém e, após a reforma, a expectativa é que também se firme como um dos principais pontos turísticos da cidade. Localizado no bairro de São Brás, ele deve atrair moradores e turistas que buscam lazer, compras, passeio e cultura. No local, vai ser possível encontrar feiras de artesanato, produtos típicos da região, restaurantes, espaços culturais e apresentações artísticas.
Onde fica o Mercado de São Brás?
O Mercado de São Brás está situado na avenida José Bonifácio, no bairro de São Brás, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.
O que você vai encontrar por lá?
Entre os principais atrativos do local estarão as feiras gastronômicas, venda de artesanato regional, produtos típicos da Amazônia, apresentações culturais e eventos temáticos. A expectativa é que seja um espaço bastante visitado por famílias, turistas, estudantes e moradores da cidade, principalmente aos fins de semana e feriados, quando o espaço deve receber programações culturais e diversidade de produtos à venda. A Prefeitura de Belém ainda não anunciou a previsão de inauguração para o público geral.
Como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás
Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Mercado de São Brás. Abaixo, listamos algumas das principais:
- [226] Maracacuera - Pres. Vargas
- [228] Sacramenta - São Brás (Paraíso Dos Pássaros)
- [229] Pedreira - Condor
- [316] Guamá - Pres. Vargas
- [417] UFPA / Alcindo Cacela - José Malcher
- [548] Marambaia - Ver-O-Peso
- [664] Benguí - Ver-O-Peso
- [665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas
- [667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso
- [754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso
- [755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II
- [758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)
- [767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)
- [768] Satélite - UFPA
- [783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém
- [861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)
- [872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)
- [885 - BRT] Maracacuera - São Brás
- [902] Cidade Nova 6 - Pres. Vargas
- [985] 40 Horas - Ver-O-Peso
Paradas de ônibus perto do Mercado de São Brás:
- Magalhães com José Bonifácio 2 | Sentido José Bonifácio, 2 min a pé
- Terminal São Brás | Expresso | Sentido Pres. Vargas / Ver-O-Peso (Integração), 2 min a pé
- Terminal São Brás | Expresso | Sentido Icoaraci (Integração), 2 min a pé
- Terminal Rodoviário | Almirante com Ceará, 2 min a pé
- Terminal Rodoviário de Belém, 3 min a pé
- José Bonifácio com F. de Brito | Mercado de São Brás, 3 min a pé
- José Bonifácio com F. de Brito | Berço de Belém, 4 min a pé
- Magalhães com José Bonifácio 1 | Seccional de São Brás, 4 min a pé
- Castelo com Magalhães, 5 min a pé
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Dica extra
Se você está se programando para visitar o novo Mercado de São Brás assim que for inaugurado para o público, mas prefere fugir de trânsito, o ideal é evitar horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)
