Saiba o que fazer e como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás, em Belém

O Mercado de São Brás é um dos pontos mais conhecidos de Belém e, após a reforma, a expectativa é que também se firme como um dos principais pontos turísticos da cidade. Localizado no bairro de São Brás, ele deve atrair moradores e turistas que buscam lazer, compras, passeio e cultura. No local, vai ser possível encontrar feiras de artesanato, produtos típicos da região, restaurantes, espaços culturais e apresentações artísticas.

Onde fica o Mercado de São Brás?

O Mercado de São Brás está situado na avenida José Bonifácio, no bairro de São Brás, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que você vai encontrar por lá?

Entre os principais atrativos do local estarão as feiras gastronômicas, venda de artesanato regional, produtos típicos da Amazônia, apresentações culturais e eventos temáticos. A expectativa é que seja um espaço bastante visitado por famílias, turistas, estudantes e moradores da cidade, principalmente aos fins de semana e feriados, quando o espaço deve receber programações culturais e diversidade de produtos à venda. A Prefeitura de Belém ainda não anunciou a previsão de inauguração para o público geral.

Como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Mercado de São Brás. Abaixo, listamos algumas das principais:

[226] Maracacuera - Pres. Vargas

[228] Sacramenta - São Brás (Paraíso Dos Pássaros)

[229] Pedreira - Condor

[316] Guamá - Pres. Vargas

[417] UFPA / Alcindo Cacela - José Malcher

[548] Marambaia - Ver-O-Peso

[664] Benguí - Ver-O-Peso

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso

[754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso

[755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[768] Satélite - UFPA

[783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém

[861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)

[872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)

[885 - BRT] Maracacuera - São Brás

[902] Cidade Nova 6 - Pres. Vargas

[985] 40 Horas - Ver-O-Peso

Paradas de ônibus perto do Mercado de São Brás:

Magalhães com José Bonifácio 2 | Sentido José Bonifácio, 2 min a pé

Terminal São Brás | Expresso | Sentido Pres. Vargas / Ver-O-Peso (Integração), 2 min a pé

Terminal São Brás | Expresso | Sentido Icoaraci (Integração), 2 min a pé

Terminal Rodoviário | Almirante com Ceará, 2 min a pé

Terminal Rodoviário de Belém, 3 min a pé

José Bonifácio com F. de Brito | Mercado de São Brás, 3 min a pé

José Bonifácio com F. de Brito | Berço de Belém, 4 min a pé

Magalhães com José Bonifácio 1 | Seccional de São Brás, 4 min a pé

Castelo com Magalhães, 5 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Se você está se programando para visitar o novo Mercado de São Brás assim que for inaugurado para o público, mas prefere fugir de trânsito, o ideal é evitar horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)