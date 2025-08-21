Capa Jornal Amazônia
Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

Riulen Ropan
fonte

Terminal Rodoviário de Belém (Foto: Igor Mota)

O Terminal Rodoviário de Belém é um dos pontos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro de São Brás, ele atrai moradores e turistas que buscam transporte intermunicipal e interestadual, mobilidade e conveniência. No local, é possível encontrar serviços como bilheterias, plataformas de embarque, lojas, restaurantes, farmácia, caixas eletrônicos, sanitários, guarda‑volumes, estacionamento 24h e posto de informações turísticas (PIT).

Onde fica o Terminal Rodoviário de Belém?

O Terminal Rodoviário de Belém está situado na Praça do Operário, s/n, no bairro de São Brás, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos. 

O que tem por lá?

O Terminal Rodoviário de Belém oferece uma estrutura completa para atender os passageiros que circulam diariamente pelo local. Entre os principais atrativos estão as 18 bilheterias e 14 plataformas de embarque e desembarque, que conectam Belém a diversos destinos dentro e fora do estado. Além disso, o terminal conta com uma variedade de serviços e comércios. O local também possui estacionamento com funcionamento 24 horas e um Posto de Informações Turísticas (PIT), que disponibiliza mapas e atendimento especializado aos visitantes. Oespaço abriga diariamente milhares de pessoas, entre viajantes, famílias, estudantes, profissionais em trânsito e turistas. Os horários de maior movimento costumam ser pela manhã e durante os períodos de férias ou feriados, quando o fluxo de passageiros aumenta consideravelmente.

Como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Terminal Rodoviário. Abaixo, listamos algumas das principais:

  • [228] Sacramenta - São Brás (Paraíso Dos Pássaros)  
  • [548] Marambaia - Ver-O-Peso  
  • [664] Benguí - Ver-O-Peso  
  • [665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas  
  • [667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso  
  • [754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso  
  • [755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II  
  • [758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)  
  • [767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)  
  • [768] Satélite - UFPA  
  • [783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém  
  • [861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)  
  • [866] Tapanã - Ver-O-Peso  
  • [872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)  
  • [879] Outeiro - São Brás (Via Brasília)  
  • [883] Outeiro - São Brás (Via Itaiteua)  
  • [901] Cidade Nova 5 - Ver-O-Peso  

Paradas de ônibus perto do Terminal Rodoviário em Belém:

  • Terminal Rodoviário de Belém, 2 min a pé
     
  • Terminal Rodoviário | Almirante com Ceará, 2 min a pé
     
  • Terminal Rodoviário | Cipriano com Deodoro de Mendonça, 2 min a pé
     
  • Terminal São Brás | Expresso | Sentido Icoaraci (Integração), 3 min a pé
     
  • Almirante com José Malcher | Shopping São Brás, 4 min a pé
     
  • Cipriano com Nina Ribeiro | Lab. Edison Abrahim, 4 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

