Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto
O Terminal Rodoviário de Belém é um dos pontos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro de São Brás, ele atrai moradores e turistas que buscam transporte intermunicipal e interestadual, mobilidade e conveniência. No local, é possível encontrar serviços como bilheterias, plataformas de embarque, lojas, restaurantes, farmácia, caixas eletrônicos, sanitários, guarda‑volumes, estacionamento 24h e posto de informações turísticas (PIT).
Onde fica o Terminal Rodoviário de Belém?
O Terminal Rodoviário de Belém está situado na Praça do Operário, s/n, no bairro de São Brás, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.
O que tem por lá?
O Terminal Rodoviário de Belém oferece uma estrutura completa para atender os passageiros que circulam diariamente pelo local. Entre os principais atrativos estão as 18 bilheterias e 14 plataformas de embarque e desembarque, que conectam Belém a diversos destinos dentro e fora do estado. Além disso, o terminal conta com uma variedade de serviços e comércios. O local também possui estacionamento com funcionamento 24 horas e um Posto de Informações Turísticas (PIT), que disponibiliza mapas e atendimento especializado aos visitantes. Oespaço abriga diariamente milhares de pessoas, entre viajantes, famílias, estudantes, profissionais em trânsito e turistas. Os horários de maior movimento costumam ser pela manhã e durante os períodos de férias ou feriados, quando o fluxo de passageiros aumenta consideravelmente.
Como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém
Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Terminal Rodoviário. Abaixo, listamos algumas das principais:
- [228] Sacramenta - São Brás (Paraíso Dos Pássaros)
- [548] Marambaia - Ver-O-Peso
- [664] Benguí - Ver-O-Peso
- [665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas
- [667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso
- [754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso
- [755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II
- [758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)
- [767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)
- [768] Satélite - UFPA
- [783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém
- [861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)
- [866] Tapanã - Ver-O-Peso
- [872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)
- [879] Outeiro - São Brás (Via Brasília)
- [883] Outeiro - São Brás (Via Itaiteua)
- [901] Cidade Nova 5 - Ver-O-Peso
Paradas de ônibus perto do Terminal Rodoviário em Belém:
- Terminal Rodoviário de Belém, 2 min a pé
- Terminal Rodoviário | Almirante com Ceará, 2 min a pé
- Terminal Rodoviário | Cipriano com Deodoro de Mendonça, 2 min a pé
- Terminal São Brás | Expresso | Sentido Icoaraci (Integração), 3 min a pé
- Almirante com José Malcher | Shopping São Brás, 4 min a pé
- Cipriano com Nina Ribeiro | Lab. Edison Abrahim, 4 min a pé
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Dica extra
Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.
