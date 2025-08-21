Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

O Terminal Rodoviário de Belém é um dos pontos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro de São Brás, ele atrai moradores e turistas que buscam transporte intermunicipal e interestadual, mobilidade e conveniência. No local, é possível encontrar serviços como bilheterias, plataformas de embarque, lojas, restaurantes, farmácia, caixas eletrônicos, sanitários, guarda‑volumes, estacionamento 24h e posto de informações turísticas (PIT).

Onde fica o Terminal Rodoviário de Belém?

O Terminal Rodoviário de Belém está situado na Praça do Operário, s/n, no bairro de São Brás, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que tem por lá?

O Terminal Rodoviário de Belém oferece uma estrutura completa para atender os passageiros que circulam diariamente pelo local. Entre os principais atrativos estão as 18 bilheterias e 14 plataformas de embarque e desembarque, que conectam Belém a diversos destinos dentro e fora do estado. Além disso, o terminal conta com uma variedade de serviços e comércios. O local também possui estacionamento com funcionamento 24 horas e um Posto de Informações Turísticas (PIT), que disponibiliza mapas e atendimento especializado aos visitantes. Oespaço abriga diariamente milhares de pessoas, entre viajantes, famílias, estudantes, profissionais em trânsito e turistas. Os horários de maior movimento costumam ser pela manhã e durante os períodos de férias ou feriados, quando o fluxo de passageiros aumenta consideravelmente.

Como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Terminal Rodoviário. Abaixo, listamos algumas das principais:

[228] Sacramenta - São Brás (Paraíso Dos Pássaros)

[548] Marambaia - Ver-O-Peso

[664] Benguí - Ver-O-Peso

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso

[754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso

[755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[768] Satélite - UFPA

[783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém

[861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)

[866] Tapanã - Ver-O-Peso

[872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)

[879] Outeiro - São Brás (Via Brasília)

[883] Outeiro - São Brás (Via Itaiteua)

[901] Cidade Nova 5 - Ver-O-Peso

Paradas de ônibus perto do Terminal Rodoviário em Belém:

Terminal Rodoviário de Belém, 2 min a pé



Terminal Rodoviário | Almirante com Ceará, 2 min a pé



Terminal Rodoviário | Cipriano com Deodoro de Mendonça, 2 min a pé



Terminal São Brás | Expresso | Sentido Icoaraci (Integração), 3 min a pé



Almirante com José Malcher | Shopping São Brás, 4 min a pé



Cipriano com Nina Ribeiro | Lab. Edison Abrahim, 4 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

