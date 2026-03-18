BBB 26: Chaiany e Marciele se beijam escondidas e programa relembra momento

A produção do Big Brother Brasil 26 exibiu, na noite de terça-feira (17), as imagens detalhadas do beijo entre Chaiany Andrade e Marciele Albuquerque, um momento que até então permanecia sob mistério para o público. A cena ocorreu enquanto as duas estavam deitadas na piscina de bolinhas da casa durante a festa na última sexta (14), após o show de Ana Castela.

Inicialmente, houve uma aproximação repentina seguida por uma leve resistência de Marciele, que chegou a dizer aos risos "Para, Chai!". No entanto, a paraense logo cedeu ao momento e convidou a brasiliense com um direto "Bora!", selando o gesto de carinho.

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O episódio ganhou destaque durante o quadro de humor de Rafael Portugal, que brincou com a situação ao comentar que "não viu nada" antes de passar a bola para o apresentador Tadeu Schmidt.

Embora as imagens só tenham vindo a público dias depois de alguns dias, após o ocorrido, Chaiany compartilhou detalhes da experiência em uma conversa com Juliano Floss, revelando que o beijo partiu de Marciele de forma escondida. Ao ser questionada pelo dançarino se o contato havia sido intenso, com direito a beijo de língua, ela confirmou o entusiasmo ao dizer que "amou" e detalhou que, na ocasião, a amiga havia pedido segredo sobre o que aconteceu na piscina de bolinhas.

“E a Marciele que me beijou na festa escondido”, revelou ela. “Mas de língua? Beijo, beijo?”, questionou o dançarino. “Tipo, chupou assim... Eu amei. Estava deitada na piscina de bolinhas e ela pediu segredo”, contou.

A repercussão nas redes sociais foi imediata, especialmente no X, onde os telespectadores celebraram a interação entre as participantes. Entre os comentários, fãs destacaram a versatilidade afetiva de Chaiany, definindo-a como uma "bissexual raiz" por seus interesses variados na casa, enquanto outros usuários admitiram que ainda estavam tentando processar a química entre a dupla, ressaltando que agora é impossível ver as duas juntas sem recordar o momento do beijo.