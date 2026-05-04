Pai de Shakira sofreu isquemia e cantora foi avisada horas antes do show, diz revista
A artista colombiana se apresentou para um público de 2 milhões de pessoas no último sábado, após atrasar mais de uma hora
William Mebarak, pai de Shakira, sofreu uma isquemia na manhã do último sábado, 2, afirma a revista espanhola ¡Hola!. De acordo com a publicação, a artista só recebeu a notícia algumas horas antes de seu show no Todo Mundo no Rio, em Copacabana, o que ocasionou seu atraso de mais de uma hora.
A artista colombiana se apresentou para um público de 2 milhões de pessoas no último sábado, em show gratuito que estava marcado para começar às 21h45. No entanto, a apresentação só começou às 22h54, com um show de drones que anunciou sua entrada no palco.
Na transmissão da Globo, as apresentadoras Ana Clara e Kenya Sade avisaram que Shakira teve um problema pessoal que ocasionou seu atraso. Agora, a revista espanhola detalha a situação.
De acordo com a publicação, Mebarak, de 94 anos, sofreu uma isquemia na manhã de sábado e foi encaminhado a um hospital de Bogotá, na Colômbia. Ele ficou por 24 horas na UTI e depois foi transferido para um quarto.
A condição de saúde se caracteriza por obstrução ou redução grave do fluxo de sangue em determinada região do corpo. Uma isquemia no cérebro pode desencadear um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Não há mais detalhes sobre o quadro de Mebarak.
Escritor e jornalista, William Mebarak Chadid enfrenta um quadro de saúde frágil há alguns anos, o que causa preocupação na filha.
Nos últimos anos, já precisou ser hospitalizado algumas vezes e tratou uma pneumonia. Em 2022, sofreu uma queda que gerou um traumatismo craniano e, no ano seguinte, teve que implantar uma válvula cerebral para tratar um quadro de hidrocefalia. Por isso, Shakira mantém uma atenção especial à saúde do pai.
