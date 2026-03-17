BBB 26: participante choca ao comer carne crua; saiba a razão disso ser perigoso

Gabriela surpreendeu os telespectadores do BBB 26 ao comer carne bovina crua durante mais um dia na casa mais vigiada do Brasil. A atitude, que chamou atenção nas redes sociais, levanta uma questão importante: por que consumir carne crua pode ser perigoso?

De acordo com especialistas, o consumo de carne crua oferece riscos significativos à saúde devido à possível contaminação por bactérias, parasitas e outros microrganismos.

“Entre os principais riscos estão Salmonella, E. coli e Listeria. Também há chance de infecções intestinais, diarreia, vômitos, febre e, em casos mais graves, complicações renais e neurológicas. Esses microrganismos são eliminados ou reduzidos com o cozimento adequado da carne”, explicou Fernanda Parra em entrevista para o portal Terra.

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Riscos por tipo de carne

O perigo não se limita à carne bovina. A especialista alerta que qualquer carne crua ou malcozida apresenta risco:

Bovina : E. coli, toxoplasmose e tênia

: E. coli, toxoplasmose e tênia Frango: Salmonella e Campylobacter

Salmonella e Campylobacter Porco: parasitas e bactérias

parasitas e bactérias Peixe cru: parasitas como Anisakis e contaminação bacteriana

Mesmo pratos preparados com carne crua de alta procedência, fresca e manipulada sob controle rigoroso, ainda carregam algum risco de contaminação.

Há vantagens de consumo?

Do ponto de vista nutricional, não há vantagem no consumo de carne crua. “Não há aumento de proteínas ou vitaminas, nem melhor absorção pelo corpo. Ou seja, não traz benefício metabólico real”, concluiu a especialista.

Com isso, médicos reforçam que o consumo de carne crua deve ser evitado, mesmo em pequenas quantidades, para reduzir os riscos à saúde.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)