Harry Styles em Belém? Cantor anuncia mais dois shows no Brasil

Após grande sucesso de vendas, Harry Styles anunciou mais dois shows no Brasil. Além das performances de 17 e 18 de julho em São Paulo, o cantor também se apresenta nos dias 21 e 24 do mesmo mês.

Conforme divulgado pela Ticketmaster, os ingressos para clientes Santander Select e Private já estão disponíveis. A partir desta quinta-feira, 29, os demais clientes do banco terão acesso à venda às 11h.

Na sexta-feira, 30, tem início a venda geral, também às 11h. Assim como os outros shows já anunciados, as novas datas (21 e 24) também ocorrem no MorumBis.

Harry Styles chega ao Brasil com a turnê Together, Together, que divulga seu novo álbum, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. O novo registro tem previsão de lançamento em 6 de março de 2026.

Preços e regras de compra

Os ingressos estão divididos em oito setores, com valores que variam de R$ 265 (meia-entrada) a R$ 1, 4 mil (inteira), conforme a localização no estádio. Também há pacotes Vip, com preços superiores. O limite é de seis ingressos por CPF, com no máximo duas meias-entradas por compra.

Confira os valores:

Arquibancada: R$ 530 (inteira) | R$ 265 (meia) Pista: R$ 700 (inteira) | R$ 350 (meia) Cadeira Superior: R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia) Cadeira Inferior: R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia) Pit Circle: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia) Pit Disco: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia) Pit Kiss: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia) Pit Square: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia)

Polêmicas envolvendo os shows

Apesar do grande sucesso de vendas para os shows de Harry Styles em São Paulo, as performances foram alvo de polêmica. O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP) e a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) pediram uma investigação a respeito da atuação de cambistas na venda dos shows.

Um portal de fãs utilizou as redes sociais para fazer denunciar a ação. De acordo com as postagens, o usuário afirmava ser o primeiro da fila para comprar ingressos na bilheteria física. Às 12h15, 15 minutos depois da abertura das vendas presenciais, a pessoa alegou não conseguir comprar, após ser informada de que os ingressos já estavam esgotados.

Algum tempo depois, a mesma página publicou um vídeo no qual um homem segurava uma série de ingressos físicos para a performance.