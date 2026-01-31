Capa Jornal Amazônia
Ícone Pesquisar
Música

Dudu Nobre lança 'Fazer o Mundo Sambar' antes do Carnaval

Cantor libera single que compôs em parceria com Xande de Pilares

O Liberal
fonte

Dudu Nobre (@photographfabi)

Com o Carnaval prestes a iniciar, o cantor e compositor Dudu Nobre lança mais uma canção. No dia 06 de feveireiro, ele libera nas plataformas de música o single “Fazer o Mundo Sambar”.

Composta em parceria com Xande de Pilares, a canção é um verdadeiro convite para sentir a alegria e a energia que só o samba carioca transmite.

O videoclipe chega em formato flashmob, com bailarinos espalhando ritmo e movimento pelas ruas e praças do Rio de Janeiro. A proposta é simples e emocionante: mostrar que o samba é coletivo, espontâneo e capaz de contagiar quem dança e quem assiste.

Na letra, as escolas de samba do Rio ganham destaque, celebrando suas histórias e tradições. Cada verso é um chamado para se juntar à festa, reforçando que o samba é mais do que música é cultura, identidade e união.

“Fazer o Mundo Sambar” é uma experiência que vai além do som. É sobre reunir pessoas, espalhar alegria e lembrar que o samba continua sendo o coração pulsante do Rio e do Brasil.

Palavras-chave

Cultura

Dudu Nobre

Xande de Pilares
Música
