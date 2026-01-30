Dudu Nobre é internado às pressas no Rio; saiba o motivo

O cantor e compositor Dudu Nobre, de 51 anos, foi internado nesta quinta-feira (29 de janeiro) no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O sambista procurou atendimento médico após sentir um mal-estar e teve o diagnóstico de pneumonia.

A notícia pegou o mundo do samba de surpresa, já que o artista não apresentava sintomas graves da doença. Segundo informações, Dudu Nobre teria procurado atendimento após perceber uma queda na pressão arterial, o que levou a exames mais detalhados.

O próprio sambista usou as redes sociais na quinta-feira (29 de janeiro) para informar sobre sua hospitalização, compartilhando uma foto diretamente do hospital particular.

Equipe de Dudu Nobre confirma diagnóstico e adia compromissos

Em comunicado oficial, a equipe do cantor confirmou o diagnóstico de pneumonia e informou que Dudu Nobre deverá cumprir repouso absoluto nos próximos dias, por orientação médica.

Em razão do estado de saúde, os shows programados para a quinta-feira (29 de janeiro) e para o fim de semana foram adiados. A nota oficial ressalta que as novas datas das apresentações serão divulgadas em breve.

“Informamos que o cantor Dudu Nobre foi diagnosticado com pneumonia e, por orientação médica, deverá cumprir repouso absoluto nos próximos dias. Em razão disso, os shows programados para hoje e para o fim de semana serão adiados. A equipe agradece a compreensão dos fãs e parceiros. As novas datas das apresentações serão divulgadas em breve”, diz a nota.