Dudu Nobre revela que tem bala alojada no corpo há mais de 30 anos; saiba o porquê

Em entrevista ao podcast Charla Podcast, Dudu Nobre, de 50 anos, revelou que tem uma bala alojada no corpo desde os 17, quando foi baleado durante uma briga de torcida organizada, no Rio de Janeiro. Segundo o cantor, ele optou por deixar o projétil no corpo porque "dá um trabalho tão grande para tirar".

"Um [tiro] pegou no chão, outro pegou na barriga. [...] Tenho a bala alojada até hoje. Quando vou fazer meus exames [de imagem] aparece lá. Dá um trabalho tão grande para tirar que não vale a pena. Ela tá ali, então deixa ela quieta ali", disse Dudu.

Ele conta ainda que sua adolescência foi envolvida de momentos de diversão em festas de baile funk ou torcida organizada, mas que o ocorrido foi decisivo para mudar as escolhas da sua vida.

"Teve uma hora que eu estava na UTI, todo costurado, olhei para cima e falei: 'Deus, ou senhor muda minha vida aqui ou então para mim não dá [para continuar vivendo]", lembrou Dudu. "[Depois] daquela troca de ideia ali [com Deus] eu coloquei uma coisa na minha cabeça: 'chega de fazer m*rda'", afirmou o cantor.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de oliberal.com)