VÍDEO: confira o momento em que Jonas cai durante disputa que levou à expulsão no BBB 26

TV Globo desclassificou, nesta sexta-feira (30), o participante Paulo Augusto do BBB 26 após um incidente ocorrido durante a dinâmica do Big Fone, na manhã do mesmo dia. Segundo a emissora, o goiano colocou em risco a integridade física de Jonas Sulzbach, o que motivou a decisão da produção.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra, de forma rápida, o momento da confusão. Nas imagens, Jonas aparece caindo no chão após um choque durante a corrida para atender ao Big Fone. As imagens oficiais do ocorrido serão exibidas na edição desta sexta-feira (30) do programa.

Confira o momento da queda:

O episódio teve início quando o Big Fone tocou e vários participantes correram para atender à ligação. Logo depois, ocorre um choque com Jonas Sulzbach, que cai no chão. O participante Babu Santana acabou atendendo ao Big Fone e deverá indicar um brother ao Paredão em consenso com outros dois participantes.