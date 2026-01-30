Paulo Augusto é desclassificado do BBB 26 após empurrar Jonas

O goiano Paulo Augusto Carvalhaes foi desclassificado do BBB 26 nesta sexta-feira (30), após colocar em risco a integridade física do participante Jonas Sulzbach durante a dinâmica do Big Fone, realizada na manhã do mesmo dia. A decisão foi anunciada pela TV Globo no fim da tarde.

O participante foi chamado ao confessionário e informado sobre a desclassificação. Em comunicado aos participantes, a direção do programa afirmou que as regras existem para proteger a integridade de todos os competidores.

"Atenção, todos! As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas. Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil. Tenham cuidado", disse a voz.

A confusão começou durante a disputa pelo Big Fone, quando Paulo Augusto puxou Jonas enquanto corria para atender à dinâmica.

Em seguida, houve o choque com Jonas, que acabou caindo no chão. O ator Babu Santana, que estava participando da dinâmica, precisou intervir e decidirá, junto com outros dois participantes, quem será indicado ao Paredão.