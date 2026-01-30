Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Paulo Augusto é desclassificado do BBB 26 após empurrar Jonas

Globo anunciou a decisão após confusão durante dinâmica do Big Fone envolvendo o veterano

Hannah Franco
fonte

Paulo Augusto é expulso do BBB 26 após empurrar Jonas (Divulgação/Globo)

O goiano Paulo Augusto Carvalhaes foi desclassificado do BBB 26 nesta sexta-feira (30), após colocar em risco a integridade física do participante Jonas Sulzbach durante a dinâmica do Big Fone, realizada na manhã do mesmo dia. A decisão foi anunciada pela TV Globo no fim da tarde.

O participante foi chamado ao confessionário e informado sobre a desclassificação. Em comunicado aos participantes, a direção do programa afirmou que as regras existem para proteger a integridade de todos os competidores.

VEJA MAIS

image O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quinta-feira (29)
A Casa agora tem uma nova líder e briga após a prova marcou a noite

image BBB 26: Jonas diz que foi empurrado por Paulo Augusto em corrida por Big Fone

"Atenção, todos! As regras do programa existem para garantir que todas as demandas ocorram dentro dos limites claros e que a integridade física de todos sejam preservadas. Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil. Tenham cuidado", disse a voz.

A confusão começou durante a disputa pelo Big Fone, quando Paulo Augusto puxou Jonas enquanto corria para atender à dinâmica.

Em seguida, houve o choque com Jonas, que acabou caindo no chão. O ator Babu Santana, que estava participando da dinâmica, precisou intervir e decidirá, junto com outros dois participantes, quem será indicado ao Paredão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

expulsão
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

preocupante

Dudu Nobre é internado às pressas no Rio; saiba o motivo

Cantor de 51 anos deu entrada no Hospital Unimed Rio após mal-estar; agenda de shows é adiada

30.01.26 0h14

LÍDER

No BBB 26, Maxiane conquista a Prova do Líder e define VIP

A dinâmica que consagrou a pipoca contou com duas etapas

30.01.26 8h17

SAÚDE

Cantora Melody é internada e anuncia cancelamentos na carreira; entenda

Por orientação da equipe de saúde, todos os compromissos profissionais da cantora estão cancelados até o dia 3 de fevereiro de 2026

30.01.26 16h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda