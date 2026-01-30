Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Jonas diz que foi empurrado por Paulo Augusto em corrida por Big Fone

Estadão Conteúdo

O toque do Big Fone acordou a casa inteira no BBB 26 e transformou a disputa para atender o telefone em um momento de confusão. Apesar de Babu Santana ter sido o primeiro a chegar ao aparelho, a correria da dinâmica terminou em um desentendimento entre Jonas Sulzbach e Paulo Augusto.

Durante a corrida até o Big Fone, Jonas caiu no gramado. Pouco depois, no banheiro da casa, Paulo Augusto procurou o brother para saber se ele estava bem, e os dois passaram a discutir sobre o que teria acontecido no momento da queda.

"Você viu o que você fez, né? Você não lembra o que você fez?", questionou Jonas. Paulo Augusto negou ter empurrado o colega e apresentou sua versão do ocorrido. "Você estava correndo devagar e eu passei na sua frente. Você tava dormindo ainda, você caiu com tudo, você tava molenga. Você acha que eu te empurrei? Você tinha que ter força, você tava correndo devagar", disse, pedindo desculpas.

Jonas, no entanto, manteve sua posição. "Eu não caí sozinho, né? Você me empurrou com tudo. Eu tô pensando ainda", respondeu o brother.

Conversas na casa

Na área externa, Jonas conversou com Samira sobre o episódio e tentou entender o que ela havia visto. "Tu caiu, mas", respondeu a sister, ao indicar que Paulo Augusto levantou os braços no momento da queda.

Mais tarde, na sala da casa, Paulo Augusto voltou a falar sobre o assunto, desta vez com Juliano Floss, Maxiane e Samira. O brother chegou a encenar o ocorrido e demonstrou preocupação com a forma como Jonas caiu.

"Ele caiu muito feio, eu estou até com medo. Eu fui tentar conversar com ele, ele disse que quer ver as imagens. Pode ver, minha consciência tá limpa", afirmou.

Reação na web

O episódio repercutiu nas redes sociais e internautas lembraram que essa não foi a primeira queda de Jonas durante uma disputa pelo Big Fone. No BBB 12, o participante também caiu ao correr para atender o telefone.

Outros usuários passaram a resgatar o momento da queda no BBB 26, e parte do público chegou a pedir a expulsão de Paulo Augusto, defendendo que as imagens do episódio sejam analisadas pela produção do programa.

Palavras-chave

TV

BBB 26

BIG FONE

Paulo Augusto

Jonas

empurrão
Cultura
