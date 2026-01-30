Capa Jornal Amazônia
O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quinta-feira (29)

A Casa agora tem uma nova líder e briga após a prova marcou a noite

Lívia Ximenes
fonte

Maxiane é a nova Líder do BBB 26 (Divulgação)

A noite dessa quinta-feira (29) foi agitada no Big Brother Brasil 26 com a Prova do Líder. Maxiane assumiu a liderança da Casa e ouviu uma conversa entre duas sisters, usando os privilégios que ganhou. Além disso, Milena e Chaiany brigaram após a disputa. Confira abaixo o resumo dessa madrugada.

Resumo BBB - Noite de quinta-feira (29)

Nova Líder da Casa

O BBB 26 agora tem uma nova Líder: Maxiane. A sister levou a melhor na prova e garantiu o reinado da semana. O VIP foi formado por Breno, Marcelo, Marciele, Samira, Sarah, Jordana e Solange.

Treta na Prova do Líder

A primeira etapa da Prova do Líder era em grupos de quadro pessoas. Ana Paula, Milena, Chaiany e Babu ficaram juntos, mas a união virou contenda. Durante o desafio, Chaiany esqueceu o bastão em uma parte do circuito, o que provocou a eliminação de todos.

A situação deixou Milena frustrada, enquanto Chaiany chorava e era consolada pelos participantes. As sisters começaram a discutir no meio dos demais confinados. Entretanto, pouco tempo depois, tudo ficou bem entre elas.

Fim da amizade

Na etapa final da Prova do Líder, os participantes precisavam escolher alguém para eliminar. Breno optou por Marciele, o que gerou surpresa e tristeza na sister. Ela, enquanto chorava e era consolada por Alberto Cowboy, disse que pensava ser prioridade do brother.

Empatia

Ana Paula comentou sobre a empatia que a Casa precisa ter com Milena, assim como aconteceu com Sol. Para a sister, os participantes devem respeitar as reações provocadas por gatilhos acionados durante o programa. Milena lamentou à amiga sobre a falta de sensibilidade que teve e afirmou que, caso ganhe o Anjo, colocará Maxiane como Monstro. Ana Paula discordou, pois acredita que Milena arrumará confusão caso faça isso.

Explicações e desculpas

Juliano e Ana Paula aconselharam Milena a pedir desculpas para Chaiany na frente de todos os participantes. A sister disse que não lembra de ter tido um momento de descontrole na frente de todos. Samira, então, questionou sobre o comportamento de Milena e o que ela faria caso alguém a irritasse no trânsito, por exemplo. Milena decidiu ir conversar com Chaiany e se desculpar.

Quarto do Líder liberado

O Quarto do Líder foi liberado para Maxiane, que se emocionou ao entrar e ver fotos do filho. A sister, ao lado de Marciele, Samira e Marcelo, declarou seu amor ao pequeno.

O outro lado da moeda

Inimigos declarados no jogo, Maxiane, Jordana, Marcelo e Breno assistiram a uma conversa entre Ana Paula e Milena. Maxiane, a nova Líder, ativou um card para ouvir o que as sisters estavam falando. Eles, que acreditavam que Ana Paula não era amiga verdadeira de Milena, notaram que ela estava tentando entender e aconselhar a colega sobre as crises.

Milena revelou a Ana Paula que tem medo do que os demais participantes podem fazer agora que sabem como ela fica em situações assim. Enquanto isso, Ana Paula a consolou. Jordana, depois de ouvir a conversa, disse que achou a atitude bonita e, na cozinha do VIP, falou que está de coração partido. Maxiane, por outro lado, continua insatisfeita com Ana Paula.

Aconselhamento

Chaiany aconselhou Gabriela a ter cuidado com os abraços dados em brothers que possuem um relacionamento fora da casa. Apesar de avisar como amiga, Chaiany ficou mal vista por Gabriela, que disse que foi colocada em uma posição como errada.

