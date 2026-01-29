Jonas fora do BBB 26? Brother pensa em sair do programa após confusão em festa do líder

Após se envolver em uma confusão com Marcelo durante a festa do líder Babu no BBB 26, o participante Jonas Sulzbach começou a refletir na madrugada desta quarta-feira (29) sobre sua participação dentro do programa. O desentendimento no reality foi tão grande que o modelo e influenciador brasileiro cogitou até sair do Big Brother porque se sentiu “objetificado” com uma brincadeira sugerida por Marcelo.

A confusão iniciou quando Maxiane convidou Marcelo para fazer um montinho na pista de dança, que seria ele deitado com outras mulheres (as suas "amigas" na casa, como Marciele e Samira) por cima de seu corpo no chão. Ao escutar a proposta da sister, Marcelo não aceitou e disse que era pra ela chamar Jonas e, foi então, que o influencer negou também a proposta, alegando que ele iria se sentir muito “objetificado” naquela situação da casa.

Confusão na festa do líder

Depois de alguns minutos, Marcelo passou a dizer que Jonas não havia entendido a brincadeira e o acusou de falar mal dele pelas costas enquanto conversava a sós com Sarah Andrade no canto do quintal da casa. “Tem coisas que eu quero mudar. Sofri algumas coisas depois do programa. Quero mudar esse estereótipo. Não sou só isso. Não sou resumido ao meu corpo”, revelou o brother a Sarah Andrade.

Após o ocorrido, Jonas saiu da festa e Samira tentou acalmá-lo, mas logo se sentiu humilhada pela postura do brother, alegando que ele havia sido grosseiro com ela durante a tentativa de ajuda da sister. “Você falou alguma coisa para mim? Fale, porque você foi mega grosso comigo”, gritou Samira no banheiro da casa.

Em contrapartida, o brother respondeu a pergunta da sister e disse que estava pensando em sair do programa, porque segundo ele, havia a tratado bem. “Que horas eu fui grosso com você? Me dá um vômito amanhã e está tudo certo. Não fui nada grosso. Na boa, dá vontade de pegar esse botão, apertar e ir embora para a minha casa”, disse Jonas Sulzbach após o episódio na festa do líder no BBB.

