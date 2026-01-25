BBB 26: Samira e Jonas dão selinho durante festa

A Festa do BBB 26 deste sábado, 24, rendeu um selinho entre Samira e Jonas Sulzbach e "beijo coletivo".

Depois do show de Pedro Sampaio, os brothers tiraram fotos e fizeram vídeos da festa. Em certo momento, Samira e Jonas protagonizaram um selinho. A cena contou com a ajuda de Sarah que levantou Samira para que ela alcançasse o modelo, que estava no bar da festa.

O registro foi feito por Milena. "Meu Deus, Jonas, vai pegar todo mundo da casa?", brincou a recreadora infantil.

Além do selinho, também houve registros de um "beijo coletivo" entre Samira, Jordana, Marcelo, Breno e Maxiane.

Depois da festa, já preparados para dormir, Jonas brincou novamente com Samira: "Se quiser um upgrade nesse selinho aí, é só falar", disse o modelo quando Samira, que costuma dormir no Quarto Sonho de Voar, questionou: "Só perguntar uma coisa. Vou ter que me mudar para esse quarto mesmo?", provocou a sister.