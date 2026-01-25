Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Samira e Jonas dão selinho durante festa

O registro foi feito por Milena. "Meu Deus, Jonas, vai pegar todo mundo da casa?", brincou a recreadora infantil

Estadão Conteúdo

A Festa do BBB 26 deste sábado, 24, rendeu um selinho entre Samira e Jonas Sulzbach e "beijo coletivo".

Depois do show de Pedro Sampaio, os brothers tiraram fotos e fizeram vídeos da festa. Em certo momento, Samira e Jonas protagonizaram um selinho. A cena contou com a ajuda de Sarah que levantou Samira para que ela alcançasse o modelo, que estava no bar da festa.

O registro foi feito por Milena. "Meu Deus, Jonas, vai pegar todo mundo da casa?", brincou a recreadora infantil.

Além do selinho, também houve registros de um "beijo coletivo" entre Samira, Jordana, Marcelo, Breno e Maxiane.

Depois da festa, já preparados para dormir, Jonas brincou novamente com Samira: "Se quiser um upgrade nesse selinho aí, é só falar", disse o modelo quando Samira, que costuma dormir no Quarto Sonho de Voar, questionou: "Só perguntar uma coisa. Vou ter que me mudar para esse quarto mesmo?", provocou a sister.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

SAMIRA

JONAS

SELINHO
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

CINEMA

Oscar 2026: Saiba onde assistir aos indicados a 'Melhor FIlme'

Na categoria principal da noite estão indicados 10 filmes; confira a seguir onde assistir cada título

23.01.26 12h59

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

EITA!

Andressa Urach tem visto para os EUA negado novamente: 'não estava cometendo crime'

A influenciadora e produtora de conteúdo 18+ acredita que a decisão está ligada ao seu trabalho atual e a um histórico com a imigração americana

25.01.26 8h30

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

PRONUNCIAMENTO

Hospital diz que ex-BBB Pedro Henrique está em tratamento para estabilização do quadro

O hospital afirmou que, por questões de sigilo médico, não pode detalhar a condição clínica do paciente nem o tipo de tratamento adotado

24.01.26 12h49

RESUMÃO

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da festa que começou na noite de sábado (24)

Festa da madrugada tem estratégia em pauta, acusações de espionagem e clima de flerte

25.01.26 10h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda