Flávio Venturini faz show gratuito em Belém na celebração de 40 anos da FCP

A música será protagonista nas comemorações pelos 40 anos da Fundação Cultural do Pará (FCP). Nesta sexta-feira (13), a instituição inaugura, às 18h, o primeiro estúdio público de gravação do Estado. O novo equipamento cultural, que receberá o nome de “Paulo André Barata”, ficará localizado na sede da fundação, no bairro de Nazaré, em Belém.

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Segundo o presidente da fundação, Thiago Miranda, o espaço foi criado com o objetivo de ampliar o acesso à produção musical e incentivar a criação, gravação e difusão de obras de artistas paraenses.

“Em breve, iremos abrir um edital de seleção para a ocupação gratuita deste estúdio. Vão poder se inscrever artistas solo, bandas e coletivos musicais de diferentes estilos e vertentes sonoras”, anunciou em entrevista ao Grupo Liberal.

Presidente da FCP, Thiago Miranda (Divulgação)

Ainda de acordo com o presidente, os projetos selecionados terão acesso a toda a estrutura do estúdio. “Um ambiente moderno que garante acesso gratuito à produção fonográfica, conforme o cronograma definido, que é de 12 meses”, explicou.

Homenagem a Paulo André Barata

Reconhecido por transformar elementos da Amazônia em canção, o cantor e compositor, que faleceu em 2023, levou para sua música imagens dos rios, das paisagens e das memórias da região Norte, além de expressar o sentimento de pertencimento de um povo por meio de suas composições.

Para o presidente da fundação, a homenagem reconhece a importância do artista para a cultura local. Ele acrescenta que a escolha do nome também busca inspirar novas gerações de artistas que passarão pelo espaço.

“É uma honra poder prestar essa homenagem por tudo o que ele representou na cultura paraense, e com toda certeza vai continuar servindo de inspiração para muitos artistas que vão passar por esse estúdio”, afirma Thiago Miranda.

Show gratuito de Flávio Venturini

Ainda como parte da programação comemorativa dos 40 anos da fundação, será entregue no mesmo dia o histórico piano de cauda Steinway modelo D, totalmente restaurado. O instrumento, fabricado na Alemanha na década de 1960, voltará a ser utilizado após anos sem uso.

A estreia do piano acontecerá durante um concerto especial no Teatro Margarida Schivasappa, também localizado na sede da fundação. No palco, o público poderá assistir a uma apresentação gratuita do cantor, compositor e pianista Flávio Venturini, conhecido por canções como “Todo Azul do Mar”. O artista se apresenta acompanhado por uma orquestra sinfônica, com início previsto para às 19h30.

Thiago explica que a programação foi pensada para celebrar a trajetória da instituição e ampliar o acesso da população às atividades culturais. “Vai ser uma noite muito especial”, afirma.

O presidente enfatiza ainda que a estreia do instrumento restaurado será um dos momentos marcantes da programação. “O piano foi completamente restaurado e terá a sua estreia neste show após anos sem uso”, destaca.

Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro a partir das 18h de sexta-feira, com limite de um ingresso por pessoa.

Formação artística e acesso à cultura

Miranda destaca que a instituição mantém, há quatro décadas, uma programação voltada à formação artística e realização de eventos culturais no Estado.

“A Fundação Cultural do Pará está na história de vida de boa parte dos paraenses. Seja pelos cursos e oficinas de iniciação artística que oferece, pelos eventos que promove ou pelas atividades de incentivo à leitura, por meio das bibliotecas que têm seus acervos ampliados através de nosso edital de cessão de obras de autores paraenses”, afirma.

Ele acrescenta que a FCP também atua por meio de editais, prêmios e linhas de financiamento voltadas à pesquisa, produção e difusão cultural em diferentes áreas artísticas e socioculturais. “Mantemos uma intensa agenda de programações e eventos, com espetáculos, mostras, exposições e atividades culturais realizadas nos nossos teatros, cinemas, galerias, auditórios e nos espaços abertos”, completa.