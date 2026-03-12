Fundação Cultural do Pará inaugura estúdio 'Paulo André Barata' nos 40 anos da instituição

A Fundação Cultural do Estado Pará (FCP) entregará na próxima sexta-feira (13), em Belém, o primeiro estúdio público de gravação do estado e um histórico piano de cauda reformado. As inaugurações ocorrerão a partir das 18h na sede da instituição e no Teatro Margarida Schivasappa.

O novo equipamento cultural, denominado "Paulo André Barata", está localizado na sede da FCP. A cerimônia de entrega faz parte da programação de aniversário da FCP, que completará 40 anos de fundação em 2026.

Piano histórico e show com Flávio Venturini

Além do estúdio, a FCP também entregará o histórico piano de cauda Steinway modelo D, totalmente reformado. O instrumento, construído na Alemanha em 1960, será a atração principal do show que iniciará às 19h30, no Teatro Margarida Schivasappa.

No palco, o cantor Flávio Venturini e orquestra se apresentarão. A entrada para o show é gratuita, mediante retirada de ingresso na bilheteria, a partir das 18h de sexta-feira. Será permitida a retirada de apenas um ingresso por pessoa.

Confira a programação completa

18h: Entrega do Estúdio Paulo André Barata, com entrada pela administração do Teatro Margarida Schivasappa.

Entrega do Estúdio Paulo André Barata, com entrada pela administração do Teatro Margarida Schivasappa. 19h30: Entrega do piano de cauda Steinway e show de Flávio Venturini e orquestra, no Teatro Margarida Schivasappa.