Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Governo do Pará prorroga inscrições para o Programa Semear; veja nova data

Edital da Fundação Cultural do Pará recebe propostas até 12 de março, com financiamento de até R$ 600 mil por projeto

O Liberal
fonte

Podem participar do processo seletivo pessoas físicas, pessoas jurídicas e empresários individuais. (Cristino Martins/O Liberal)

O Governo do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), prorrogou o prazo de inscrições para o Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear. Os interessados têm agora até 12 de março para submeter projetos no site da FCP, prazo estendido que inicialmente previa o encerramento em 5 de março.

A medida visa assegurar um maior prazo para a organização e envio das propostas pelos interessados, devido à ocorrência de feriados no período inicial, conforme comunicado pela própria FCP. A submissão deve ser feita exclusivamente pelo Sistema de Gestão de Projetos Culturais do Semear (SGPSemear), disponível no site da Fundação.

Quem pode participar do Programa Semear

Podem participar do processo seletivo pessoas físicas, pessoas jurídicas e empresários individuais. Os proponentes devem ser diretamente responsáveis pela concepção, produção e execução do projeto cultural, conforme a Lei nº 6.572, de 8 de agosto de 2003.

No caso de pessoas jurídicas, é mandatório que a atuação no campo cultural esteja expressa no contrato social ou no estatuto da empresa.

Detalhes e áreas contempladas pelo edital

O edital do programa Semear é direcionado exclusivamente a projetos da área da cultura. Cada proponente pode inscrever até dois projetos, independentemente de ser pessoa física, jurídica ou empresário individual.

O valor máximo de recursos liberados por projeto é de R$ 600 mil. As propostas devem focar no campo artístico-cultural e podem abranger as seguintes áreas:

  • Artes cênicas, musicais, literárias, visuais, audiovisuais, artesanais, tradicionais e contemporâneas;
  • Artes integradas, inclusivas e educativas no âmbito da cultura;
  • Culturas originárias, populares e alimentares;
  • Economia criativa;
  • Design e moda;
  • Patrimônio material, imaterial e natural;
  • Pesquisas e acervos culturais.

Investimento recorde no setor cultural

O presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda, destacou a ampliação significativa dos investimentos do programa. Segundo ele, "Em 2025, o Semear investiu cerca de R$ 30 milhões na produção artística e cultural do Pará, possibilitando a realização de 138 projetos em diversos segmentos e linguagens".

Miranda complementou, afirmando que "Nos últimos anos, o Semear vem estabelecendo e quebrando os seus próprios recordes de inscrições de projetos e de valores patrocinados por meio de renúncia fiscal. Saímos, no primeiro ano do governo Helder Barbalho, de R$ 3 milhões para R$ 30 milhões em incentivo sobreposto em isenção fiscal".

Mais informações, como critérios de submissão, documentação exigida e o cronograma completo do Programa Semear, podem ser consultadas diretamente no site da Fundação Cultural do Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Programa Semear

Fundação Cultural do Pará
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

No Dia da Mulher, pioneiras e novas gerações mostram a força feminina no carimbó

Mesmo invisibilizadas por décadas, elas sempre estiveram no centro da manifestação cultura

08.03.26 8h30

BBB 26

Milena vence a Prova do Anjo no BBB 26 e escolhe o Líder Jonas Sulzbach para o Castigo do Monstro

Vale lembrar, que está semana o Anjo e o Monstro terão de entrar em consenso para emparedar um participante

07.03.26 17h01

CALOR

Alane Dias encanta ao desfilar com biquíni em praia do Rio de Janeiro

Modelo paraense frequenta praia na capital fluminense e compartilha registros de lazer em rede social

07.03.26 16h03

SAÚDE

Tiktoker Vovô Anésio sofre acidente doméstico e terá que passar por cirurgia

Neto de produtor de conteúdo, Caio, diz que cirurgia é delicada por causa das comorbidades do avô e pede orações

07.03.26 15h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

RESUMO

BBB 26: madrugada após Paredão tem atritos na casa, acerto de contas e comemoração

Babu, Milena e Chaiany estão na berlinda da semana

09.03.26 10h52

DESPEDIDA

Morre Jennifer Runyon, atriz de Os Caça-Fantasmas e Barrados no Baile

A notícia foi confirmada por familiares e amigos no último domingo (8)

09.03.26 9h59

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (09/03)?

O filme "Agente 86" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

09.03.26 11h00

OCUPAÇÃO ARTÍSTICA

Experiência inédita de arte contemporânea, ‘Amazônia Imersiva’ estreia em Belém

O evento ocorre no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e apresenta trabalhos de artistas como Ailton Krenak, Coletivo Mahku, Elza Lima e Ge Viana

09.03.26 11h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda