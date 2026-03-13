Capa Jornal Amazônia
Ed Sheeran fala do diagnóstico de câncer da mulher, Cherry Seaborn, durante gravidez: 'Assustador'

O cantor e a ex-jogadora de hóquei Cherry Seaborn, são casados desde 2019

Ed Sheeran e a mulher, Cherry Seaborn (Reprodução/Instagram)

Ed Sheeran relatou o diagnóstico de câncer de sua esposa, Cherry Seaborn, em entrevista ao podcast Friends Keep Secrets nesta quinta-feira (12). O músico, casado com a ex-atleta de hóquei desde 2019, descreveu o período em que ela identificou um tumor no braço no início de 2022, durante a gestação da segunda filha do casal, Jupiter.

Na mesma semana, Sheeran recebeu a notícia da morte de seu amigo, Jamal Edwards, causada por uma arritmia cardíaca.

"Cherry me ligou e disse que tinha câncer. Foi provavelmente o pior dia de todos", contou ele durante o podcast Friends Keep Secrets. O tumor descoberto no início de 2022 só foi removido meses depois, já que Cherry estava grávida na ocasião. "Foi muito assustador", ainda relatou o artista.

 

Como disse o cantor, em razão da gravidez, a remoção do tumor após o parto de Jupiter, em maio de 2022. O artista informou que o procedimento cirúrgico foi realizado e que o estado de saúde de Cherry Seaborn é estável. Além de Jupiter, atualmente com três anos, o casal tem outra filha, Lyra, de cinco anos.

"Ela está bem. Ela fez a cirurgia para remover o tumor depois do parto e, felizmente, ela está totalmente bem. Por ela estar grávida naquele período, foi muito difícil", disse.

Durante a entrevista, Sheeran mencionou a intenção de ter mais uma filha.

