O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

O Liberal
fonte

Alberto Cowboy líder (Reprodução / Globo)

Alberto Cowboy conquistou a Prova do Líder do BBB 26 nesta quinta-feira (12) e se tornou o novo comandante da casa. A disputa foi realizada em trios, com os participantes divididos em quatro equipes, onde o brother participou ao lado de Jonas Sulzbach e Jordana.

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares. Apenas um aparelho era o 'premiado' e deveria ser colocado em um totem para garantir 50 pontos à equipe. Todas as equipes iniciaram a competição com a mesma pontuação base.

Pontuação da Primeira Etapa da Prova

Celulares não premiados resultavam em pontos negativos, descontados da pontuação geral do trio. As rodadas prosseguiram até que os três aparelhos 'premiados' fossem encontrados. Ao final, a classificação por equipes foi a seguinte:

  • Trio 1: Leandro, Breno e Solange Couto - 185 pontos
  • Trio 2: Samira, Chaiany e Gabriela - 219 pontos
  • Trio 3: Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena - 204 pontos
  • Trio 4: Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana - 221 pontos

O trio com a maior pontuação, formado por Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana, avançou para a etapa final da Prova do Líder.

Detalhes da Etapa Decisiva

Na fase decisiva, os três participantes precisaram escolher entre seis celulares, dos quais dois continham a mensagem 'mandou bem'. Quem encontrasse um desses aparelhos tinha o poder de eliminar um adversário, e o último jogador restante seria coroado como o Líder da semana.

Na primeira rodada da etapa final, nenhum dos três — Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana — encontrou um celular premiado. Contudo, na segunda rodada, Jordana encontrou o aparelho correto e decidiu eliminar o gaúcho.

Em seguida, Alberto Cowboy encontrou o segundo celular premiado, garantindo assim sua vitória e o posto de Líder da semana. 'Vão ter que me engolir', declarou o brother eufórico.

