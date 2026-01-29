Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quarta-feira (28)

Babu teve a primeira Festa do Líder, Gabriela foi barrada da comemoração e treta envolvendo Jonas e Marcelo se espalhou pela Casa

Lívia Ximenes
fonte

Confusão entre Jonas e Marcelo deixou os ânimos aflorados na Casa (Divulgação)

A noite dessa quarta-feira (28) foi marcante no Big Brother Brasil 26. Durante a madrugada, os participantes curtiram a Festa do Líder de Babu, enquanto Gabriela cumpria o desafio por ser barrada, e uma treta envolvendo Jonas e Marcelo aflorou os ânimos na Casa. Confira abaixo o resumo.

VEJA MAIS

image BBB 26: Equipe de Brígido reage a especulações sobre sua sexualidade com 'nota de repúdio'

image Eliminado do BBB 26, Matheus admite erros e surpreende ao dizer com quem não quer contato
Segundo ele, o que mais pesa agora é imaginar a reação das pessoas próximas. Ele também citou uma "planta" como pessoa que não quer ter contato.

image Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26
Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

Resumo BBB - Noite de quarta-feira (28)

1ª Festa do Líder de Babu

Pela primeira vez, Babu conquistou a liderança e teve uma festa. O brother ficou emocionado.

Barrada da festa

Babu deveria barrar uma pessoa na Festa do Líder e escolheu Gabriela. Para conseguir a liberação, a sister precisou pintar um desenho dele conforme o gabarito disponível na sala.

Querida pelo público

Em conversa com Chay, Juliano disse que tem certeza que ela é amada pelo público fora da casa. O brother falou que ela será lembrada quando o BBB 26 terminar.

Em cima do muro

Samira já foi alertada sobre ficar em cima do muro, mas, dessa vez, o assunto foi Jordana. Babu, durante conversa com Marcelo, afirmou que uma hora ela vai precisar escolher um lado. Marcelo concordou e acrescentou que Sarah está em um jogo confortável e apenas observa.

Intriga firmada

Desde o Sincerão, uma intriga começou entre Jonas, Ana Paula e Milena. Em meio à festa, Ana Paula disse a Milena que todos têm medo dele, porque é bom em provas e pode prejudicar os demais dando o castigo do monstro e vetando de festas, por exemplo. Milena já deixou claro que, caso conquiste a liderança, irá barrar Jonas de sua festa.

Skin hétero

Durante a festa de Babu, Marcelo assumiu uma skin hétero por alguns momentos e arrancou gargalhadas dos participantes. Com uma peruca loira, o brother se divertiu: deu um selinho em Solange e jogou ideia em Sarah, Jordana e Sol.

Nova participante?

Jonas ficou encantando com uma “nova participante” do BBB 26. Jordana, com uma peruca loira, estava dançando quando o brother se aproximou e a elogiou. Samira disse que o nome dela era Priscila.

Choro de saudade

Chay ficou triste por Gabriela ser barrada da festa e chorou. A sister foi consolada por Brígido e Cowboy. O veterano disse que o jogo é assim mesmo e que Gabriela é forte, esperta e grande. Brígido afirmou que eles estão com ela.

Alívio de distância

Enquanto Chay se lamentava pela ausência de Gabriela da festa, Marcelo parecia aliviado. Em conversa com Maxiane e Samira, o brother falou que acha a sister muito invasiva e que enquanto estavam na cama ela ficou cheirando ele.

Grosseria?

Gabriela precisava pintar o desenho de Babu para ser liberada na festa, mas, mesmo com nas orientações da produção, a sister tinha dúvidas sobre a atividade. Ao questionar, o Big Boss respondeu de forma firme e clara, sendo chamado de grosseiro pela participante. Gabriela disse que iria surtar.

Revelações

Marcelo contou a Breno que estava pensando sobre o seu grande embate dentro da casa. Breno disse que era pro brother partir pra cima e acreditava se tratar de Jonas. Marcelo, na verdade, revelou que é Ana Paula.

Sem química

Jonas conversou com Sarah sobre Maxiane, a primeira pessoa que beijou no BBB 26. Ele explicou a sister que acha Maxiane legal, mas que precisa ter química.

Treta forte

Marcelo e Jonas se desentenderam durante a Festa do Líder. A situação começou quando Jonas foi chamado para deitar na pista enquanto as mulheres dançavam em cima dele, após recusa de Marcelo. Jonas, que recusou, se sentiu pressionado e não gostou, indo desabafar com Sarah. Para a sister, ele disse que não queria ser resumido à beleza e ao corpo, como aconteceu no BBB 12.

Nesse momento, Marcelo achou que Jonas estava falando mal de Maxiane e o chamou de sonso. Entre ofensas e bate-boca, Jonas decidiu sair da festa, tomar banho e ir dormir.

No meio do caminho, ele desabafou com Breno sobre o mesmo assunto que falou com Sarah e, na hora, Samira apareceu no banheiro dizendo que escovaria os dentes. Jonas se sentiu desconfortável e parou de falar, mas Samira alegou que ele foi grosso com ela.

Sarah explicou aos demais participantes que todos os Veteranos possuem gatilhos e não querem repetir os erros das edições anteriores. Marcelo, então, surgiu e Jonas explicou tudo que acontecendo, esclarecendo que a situação não tinha a ver com Maxiane.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Resumo da madrugada BBB 26

BBB 26

Big Brother Brasil
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quarta-feira (28)

Babu teve a primeira Festa do Líder, Gabriela foi barrada da comemoração e treta envolvendo Jonas e Marcelo se espalhou pela Casa

29.01.26 8h51

CELEBRIDADES

Hotwife, cuckold... Paolla Oliveira fala sobre relacionamento aberto e sexo: 'Acesa!'

Em entrevista ao 'Quem Pode, Pod', a atriz falou abertamente sobre fetiches e relação com Diogo Nogueira

18.07.23 18h10

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

LUTO

Morre Nilton Cesar, cantor do brega 'Aquela Canção', aos 86 anos

Artista fez sucesso em Belém com músicas românticas próximas do brega nos anos 1970

28.01.26 18h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda