O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quarta-feira (28)
Babu teve a primeira Festa do Líder, Gabriela foi barrada da comemoração e treta envolvendo Jonas e Marcelo se espalhou pela Casa
A noite dessa quarta-feira (28) foi marcante no Big Brother Brasil 26. Durante a madrugada, os participantes curtiram a Festa do Líder de Babu, enquanto Gabriela cumpria o desafio por ser barrada, e uma treta envolvendo Jonas e Marcelo aflorou os ânimos na Casa. Confira abaixo o resumo.
Resumo BBB - Noite de quarta-feira (28)
1ª Festa do Líder de Babu
Pela primeira vez, Babu conquistou a liderança e teve uma festa. O brother ficou emocionado.
Barrada da festa
Babu deveria barrar uma pessoa na Festa do Líder e escolheu Gabriela. Para conseguir a liberação, a sister precisou pintar um desenho dele conforme o gabarito disponível na sala.
Querida pelo público
Em conversa com Chay, Juliano disse que tem certeza que ela é amada pelo público fora da casa. O brother falou que ela será lembrada quando o BBB 26 terminar.
Em cima do muro
Samira já foi alertada sobre ficar em cima do muro, mas, dessa vez, o assunto foi Jordana. Babu, durante conversa com Marcelo, afirmou que uma hora ela vai precisar escolher um lado. Marcelo concordou e acrescentou que Sarah está em um jogo confortável e apenas observa.
Intriga firmada
Desde o Sincerão, uma intriga começou entre Jonas, Ana Paula e Milena. Em meio à festa, Ana Paula disse a Milena que todos têm medo dele, porque é bom em provas e pode prejudicar os demais dando o castigo do monstro e vetando de festas, por exemplo. Milena já deixou claro que, caso conquiste a liderança, irá barrar Jonas de sua festa.
Skin hétero
Durante a festa de Babu, Marcelo assumiu uma skin hétero por alguns momentos e arrancou gargalhadas dos participantes. Com uma peruca loira, o brother se divertiu: deu um selinho em Solange e jogou ideia em Sarah, Jordana e Sol.
Nova participante?
Jonas ficou encantando com uma “nova participante” do BBB 26. Jordana, com uma peruca loira, estava dançando quando o brother se aproximou e a elogiou. Samira disse que o nome dela era Priscila.
Choro de saudade
Chay ficou triste por Gabriela ser barrada da festa e chorou. A sister foi consolada por Brígido e Cowboy. O veterano disse que o jogo é assim mesmo e que Gabriela é forte, esperta e grande. Brígido afirmou que eles estão com ela.
Alívio de distância
Enquanto Chay se lamentava pela ausência de Gabriela da festa, Marcelo parecia aliviado. Em conversa com Maxiane e Samira, o brother falou que acha a sister muito invasiva e que enquanto estavam na cama ela ficou cheirando ele.
Grosseria?
Gabriela precisava pintar o desenho de Babu para ser liberada na festa, mas, mesmo com nas orientações da produção, a sister tinha dúvidas sobre a atividade. Ao questionar, o Big Boss respondeu de forma firme e clara, sendo chamado de grosseiro pela participante. Gabriela disse que iria surtar.
Revelações
Marcelo contou a Breno que estava pensando sobre o seu grande embate dentro da casa. Breno disse que era pro brother partir pra cima e acreditava se tratar de Jonas. Marcelo, na verdade, revelou que é Ana Paula.
Sem química
Jonas conversou com Sarah sobre Maxiane, a primeira pessoa que beijou no BBB 26. Ele explicou a sister que acha Maxiane legal, mas que precisa ter química.
Treta forte
Marcelo e Jonas se desentenderam durante a Festa do Líder. A situação começou quando Jonas foi chamado para deitar na pista enquanto as mulheres dançavam em cima dele, após recusa de Marcelo. Jonas, que recusou, se sentiu pressionado e não gostou, indo desabafar com Sarah. Para a sister, ele disse que não queria ser resumido à beleza e ao corpo, como aconteceu no BBB 12.
Nesse momento, Marcelo achou que Jonas estava falando mal de Maxiane e o chamou de sonso. Entre ofensas e bate-boca, Jonas decidiu sair da festa, tomar banho e ir dormir.
No meio do caminho, ele desabafou com Breno sobre o mesmo assunto que falou com Sarah e, na hora, Samira apareceu no banheiro dizendo que escovaria os dentes. Jonas se sentiu desconfortável e parou de falar, mas Samira alegou que ele foi grosso com ela.
Sarah explicou aos demais participantes que todos os Veteranos possuem gatilhos e não querem repetir os erros das edições anteriores. Marcelo, então, surgiu e Jonas explicou tudo que acontecendo, esclarecendo que a situação não tinha a ver com Maxiane.
