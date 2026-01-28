Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26
Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother
O gaúcho Matheus, do BBB 26, enfrentou um encontro curioso com o público na saída dos Estúdios Globo nesta quarta-feira (28). Entre os fãs que o aguardavam, o ex-participante foi surpreendido com um presente irônico: um rolo de fita isolante. O objeto foi entregue por um internauta que sugeriu que ele a usasse para evitar as "besteiras" ditas no confinamento.
O perfil @rolinmaiaoficial publicou no seu perfil no Instagram o vídeo, que dizia na legenda: "Matheus ganha fita isolante para colocar na boca e parar de falar besteira , ele disse que não era ele lá dentro."
VEJA MAIS
Sem fugir da autocrítica, o ex-BBB admitiu o erro e confessou que, ao rever algumas cenas durante a madrugada, sentiu dificuldade em se identificar com o próprio comportamento. Matheus reconheceu a contradição de ter agido contra as pautas que defendia, classificando sua postura como uma grande hipocrisia. Demonstrando arrependimento, o eliminado afirmou que mudaria toda a sua trajetória se tivesse uma nova chance no jogo e revelou que, do lado de fora, sua torcida agora vai para Edilson Capetinha.
Matheus deixou o BBB 26 no paredão da última terça-feira (27). Ele foi o segundo eliminado da edição.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA