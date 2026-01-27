Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Quem saiu do BBB 26? Matheus é o segundo elimado eliminado com 79,48% dos votos

Brother foi o segundo a deixar o reality e disputava o Paredão com Brígido e Leandro

Hannah Franco
fonte

BBB 26: Matheus deixa o reality no segundo Paredão da temporada. (Divulgação/TV Globo)

Na noite desta terça-feira (27), Matheus foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 26, ao receber 79,48% da média dos votos no segundo Paredão da temporada. Ele disputava a permanência na casa mais vigiada do país com Brígido e Leandro, mas acabou sendo o escolhido pelo público para deixar o reality show.

A eliminação marcou a despedida de um dos participantes que entrou no jogo por uma dinâmica especial. Matheus chegou ao BBB 26 após passar pelo Quarto Branco, sendo um dos nomes que não foram escolhidos pelo público durante a Casa de Vidro, mas que ganharam uma segunda chance de integrar o elenco oficial do programa.

Como foi formado o Paredão

A formação da berlinda começou ainda na sexta-feira (23), com a dinâmica das Caixas-Surpresa. Na ocasião, Alberto Cowboy e Brígido precisaram entrar em consenso e acabaram indicando Leandro diretamente para o Paredão.

Já o líder da semana, Babu Santana, indicou Matheus. Na sequência, a votação da casa definiu o terceiro emparedado: Brígido foi o mais votado pelos colegas, recebendo seis votos, e completou o trio da semana.

Diferentemente de outras formações, não houve Prova Bate e Volta, o que manteve os três participantes diretamente na disputa pela permanência no programa.

