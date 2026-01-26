Ex-BBB Pedro é procurado pela polícia em investigação por importunação sexual

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, ainda não conseguiu intimar Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26, investigado por suspeita de importunação sexual contra outra participante do reality show. Diante das dificuldades para localizá-lo, a Polícia Civil do Rio solicitou apoio da Polícia do Paraná para dar andamento às diligências.

Segundo informações do jornal O Globo, Pedro estaria internado desde o dia 21 de janeiro em um hospital especializado no tratamento de dependência química e transtornos mentais, no Paraná. Mesmo assim, equipes policiais realizaram buscas em diversos endereços ligados a ele e a familiares, sem sucesso até o momento. As diligências seguem em andamento.

De acordo com a Polícia Civil, a intimação é necessária para que o investigado preste esclarecimentos formais sobre o caso. Até agora, não há confirmação oficial de que a internação tenha sido comunicada às autoridades responsáveis pela investigação no Rio de Janeiro.

Relembre o caso

O caso veio a público com a saída de Pedro do BBB 26. Em um depoimento no confessionário, exibido pelo programa, o ex-brother relatou um episódio ocorrido na despensa com a participante Jordana, apresentando sua versão dos fatos.

“Eu tava faz dias já querendo me segurar, pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso, olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era só coisa da minha cabeça. Que ela falou 'vamos ali procurar um baby liss '(...). E daí a gente chegou na despensa e eu tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria”, disse Pedro no depoimento exibido pela atração.

Após a desistência, o apresentador Tadeu Schmidt comunicou ao público a decisão do participante de deixar o jogo e anunciou a exibição do vídeo com o relato feito no confessionário.

O caso passou a ser investigado fora da casa, e a Deam de Jacarepaguá assumiu a apuração. A Polícia Civil informou que novas diligências continuam sendo realizadas para localizar Pedro e cumprir a intimação.