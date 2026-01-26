Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ex-BBB Pedro é procurado pela polícia em investigação por importunação sexual

Diligências foram feitas no Rio e no Paraná, mas intimação ainda não ocorreu

Hannah Franco
fonte

Polícia segue buscas para intimar Pedro, ex-BBB investigado (Reprodução/TV Globo)

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, ainda não conseguiu intimar Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26, investigado por suspeita de importunação sexual contra outra participante do reality show. Diante das dificuldades para localizá-lo, a Polícia Civil do Rio solicitou apoio da Polícia do Paraná para dar andamento às diligências.

Segundo informações do jornal O Globo, Pedro estaria internado desde o dia 21 de janeiro em um hospital especializado no tratamento de dependência química e transtornos mentais, no Paraná. Mesmo assim, equipes policiais realizaram buscas em diversos endereços ligados a ele e a familiares, sem sucesso até o momento. As diligências seguem em andamento.

VEJA MAIS

image Hospital diz que ex-BBB Pedro Henrique está em tratamento para estabilização do quadro
O hospital afirmou que, por questões de sigilo médico, não pode detalhar a condição clínica do paciente nem o tipo de tratamento adotado

image Vinheta do BBB 26 é exibida pela primeira vez e detalhe chama a atenção da web; entenda
O detalhe veio logo após o caso de importunação sexual cometido pelo ex-participante Pedro no programa

De acordo com a Polícia Civil, a intimação é necessária para que o investigado preste esclarecimentos formais sobre o caso. Até agora, não há confirmação oficial de que a internação tenha sido comunicada às autoridades responsáveis pela investigação no Rio de Janeiro.

Relembre o caso

O caso veio a público com a saída de Pedro do BBB 26. Em um depoimento no confessionário, exibido pelo programa, o ex-brother relatou um episódio ocorrido na despensa com a participante Jordana, apresentando sua versão dos fatos.

“Eu tava faz dias já querendo me segurar, pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso, olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era só coisa da minha cabeça. Que ela falou 'vamos ali procurar um baby liss '(...). E daí a gente chegou na despensa e eu tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria”, disse Pedro no depoimento exibido pela atração.

Após a desistência, o apresentador Tadeu Schmidt comunicou ao público a decisão do participante de deixar o jogo e anunciou a exibição do vídeo com o relato feito no confessionário.

O caso passou a ser investigado fora da casa, e a Deam de Jacarepaguá assumiu a apuração. A Polícia Civil informou que novas diligências continuam sendo realizadas para localizar Pedro e cumprir a intimação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pedro espíndola

BBB 26

Importunação sexual

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Veja sintomas e transmissão da doença altamente mortal

Pacientes com o vírus estão internados com encefalite. OMS classifica doença como prioridade por risco de emergência de saúde pública

26.01.26 16h48

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Ex-esposa de João Lima conta que sofreu com ciúmes excessivos; cantor está preso por agressão

Raphaella Brilhante relatou, em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, detalhes da relação que viveu com o artista

26.01.26 9h22

denúncia

Crianças desaparecidas no Maranhão teriam sido vistas em São Paulo

Irmãos Ágatha e Allan, de 6 e 4 anos, teriam sido avistados em hotel na capital paulista, no fim da tarde de sábado (24)

25.01.26 18h55

BRASIL

Pai é preso após gastar R$ 113 mil em apostas com doações destinadas ao tratamento do filho

A situação veio à tona quando a mãe da criança precisou organizar uma viagem a São Paulo, onde deveria ser realizado o tratamento

26.01.26 12h47

FEMINICÍDIO

Corpo de arquiteta morta pelo ex-namorado é encontrado após 3 meses

Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, estava desaparecida desde outubro de 2025. O ex-companheiro da vítima, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos, confessou o crime

26.01.26 12h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda