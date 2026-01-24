Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Hospital diz que ex-BBB Pedro Henrique está em tratamento para estabilização do quadro

O hospital afirmou que, por questões de sigilo médico, não pode detalhar a condição clínica do paciente nem o tipo de tratamento adotado

O Liberal
fonte

Pedro entrou no BBB 26 por meio da Casa de Vidro em votação (Reprodução / Instagram)

O ex-participante do Big Brother Brasil Pedro Henrique Espíndola foi internado na quarta-feira (21) no Hospital San Julian, que divulgou nota oficial explicando o procedimento de admissão do paciente. Segundo a instituição, Espindola chegou acompanhado da mãe e de advogados.

De acordo com o comunicado, o ex-BBB está em uma unidade de tratamento supervisionado, voltada à estabilização do quadro e à definição do programa terapêutico. O hospital afirmou que, por questões de sigilo médico, não pode detalhar a condição clínica do paciente nem o tipo de tratamento adotado.

“Atualmente, o paciente encontra-se em unidade de tratamento supervisionado, destinada à estabilização do quadro e à definição do respectivo programa terapêutico”, detalhou o hospital.

A decisão de buscar atendimento partiu da família. Ao chegar ao Paraná, na segunda-feira (19), parentes relataram que Pedro apresentava desorientação e não sabia onde estava ou o que havia ocorrido. Ele deixou o reality show no domingo (18), após assediar a participante Jordana Morais.

O ex-BBB Pedro Henrique Espíndola, foi internado em uma clínica psiquiátrica no Paraná, nessa última quarta-feira (21). Segundo o portal LéoDias, ele foi levado à clínica por volta das 15h. E na última sexta-feira (23), o hospital responsável se manifestou publicamente sobre o caso.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pedro henrique

bbb

bbb 26

pedro internado
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

CINEMA

Oscar 2026: Saiba onde assistir aos indicados a 'Melhor FIlme'

Na categoria principal da noite estão indicados 10 filmes; confira a seguir onde assistir cada título

23.01.26 12h59

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

PROGRAMAÇÃO

Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Evento reúne seis filmes contemporâneos do Japão em uma semana de programação gratuita

22.01.26 11h52

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

exaltação

Diogo Nogueira fala sobre Paolla Oliveira em post; veja

Cantor celebrou a trajetória da ex-parceira nas redes sociais, após anunciar o fim do relacionamento de quase cinco anos

23.01.26 19h57

CULTURA

DJ Tom Máximo, do Carabao, celebra aniversário com grande baile no Hangar

Vai ser neste sábado (24), a partir das 22h, em uma festa com ritmos variados, em uma megaestrutura de som e iluminação

24.01.26 8h00

crime

BBB 26: Matheus é denunciado ao Ministério Público por homofobia

Na última festa do BBB, ele foi acusado de homofobia pelo médico Marcelo Alves, que chegou a chorar nos braços de Breno Corã

23.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda