Hospital diz que ex-BBB Pedro Henrique está em tratamento para estabilização do quadro

O ex-participante do Big Brother Brasil Pedro Henrique Espíndola foi internado na quarta-feira (21) no Hospital San Julian, que divulgou nota oficial explicando o procedimento de admissão do paciente. Segundo a instituição, Espindola chegou acompanhado da mãe e de advogados.

De acordo com o comunicado, o ex-BBB está em uma unidade de tratamento supervisionado, voltada à estabilização do quadro e à definição do programa terapêutico. O hospital afirmou que, por questões de sigilo médico, não pode detalhar a condição clínica do paciente nem o tipo de tratamento adotado.

“Atualmente, o paciente encontra-se em unidade de tratamento supervisionado, destinada à estabilização do quadro e à definição do respectivo programa terapêutico”, detalhou o hospital.

A decisão de buscar atendimento partiu da família. Ao chegar ao Paraná, na segunda-feira (19), parentes relataram que Pedro apresentava desorientação e não sabia onde estava ou o que havia ocorrido. Ele deixou o reality show no domingo (18), após assediar a participante Jordana Morais.

