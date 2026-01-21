Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Vinheta do BBB 26 é exibida pela primeira vez e detalhe chama a atenção da web; entenda

O detalhe veio logo após o caso de importunação sexual cometido pelo ex-participante Pedro no programa

Victoria Rodrigues
fonte

O programa excluiu a imagem de Pedro na vinheta do BBB 26. (Foto: Reprodução/ Gshow)

A vinheta do Big Brother Brasil 26 foi exibida pela primeira vez nesta terça-feira (20) na TV Globo, e um detalhe chamou a atenção dos telespectadores que estavam assistindo ao programa ao vivo. O ex-BBB Pedro Henrique Espíndola não apareceu no vídeo após a polêmica de importunação sexual que cometeu contra a participante Jordana ao tentar beijá-la à força na despensa da casa.

Por esse motivo, a vinheta que mostra todos os participantes com a música clássica “Vida Real”, interpretada por Paulo Ricardo, apresentou todos os participantes da edição, exceto Pedro, que apertou o botão da desistência e saiu sem nenhum direito, pois seria expulso da mesma forma, caso não tivesse desistido do reality. Em contrapartida, Henri Castelli, que deixou o BBB por questões de saúde, foi incluído como eliminado.

Nos comentários do X (antigo Twitter), algumas pessoas elogiaram a atitude da emissora ao decidir excluir Pedro da vinheta do reality. “A Globo acertou demais quando tirou o Pedro da vinheta do BBB, indo diretamente para o esquecimento, onde ele pertence”, escreveu um usuário. “O Pedro ignorado na vinheta como se nunca nem tivesse existido no BBB 26, eu ameeeeei”, disse outra mulher.

VEJA MAIS

image BBB 26: Ex-mulher de Pedro fala sobre separação após caso de assédio e diz que quer 'virar a página'
Rayne Luiza desabafou nas redes sociais, disse temer pela segurança da filha e afirmou que não pretende retomar relação com o ex-participante do reality show

image Pedro sai do BBB 26 e é investigado por importunação sexual: o que acontece agora?
Pedro foi acusado de importunação sexual após tentar beijar a sister Jordana sem seu devido consentimento

image BBB 26: Polícia do Rio abre inquérito para investigar Pedro; leia declaração
A situação que antecedeu o caso de assédio no BBB 26 se deu na despensa, quando Jordana perguntou onde estava um babyliss.

Relembre o caso de importunação sexual

O ex-participante do BBB 26, Pedro Henrique Espíndola, foi acusado de tentar beijar à força a participante Jordana na despensa da casa mais vigiada do Brasil. Após a tentativa, a sister perguntou ao brother 'o que ele estava fazendo', lembrando-o de que ele era um homem casado e que ela o havia convidado apenas para ajudá-la a procurar um babyliss no local. Em seguida, ele respondeu que havia entendido errado o convite.

Após o caso de importunação ser exibido em rede nacional, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou, por meio de nota oficial, que a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou um inquérito para investigar o caso. Para isso, as imagens do programa e outros elementos que comprovam o ato serão analisados durante a apuração do crime ocorrido dentro do BBB 26.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

vinheta

exclusão

pedro

Importunação sexual

BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Pretas Gil

21.01.26 10h00

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

MÚSICA

Gamadinho lança 'Eu Tava Certo' e aposta em nova fase após sucesso de 'Instinto'

Single já está disponível nas plataformas de streaming

21.01.26 9h19

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Aline Campos é a primeira eliminada do Big Brother Brasil 26

Participante recebeu 61% dos votos do público e deixou o programa na terça-feira (20)

20.01.26 23h53

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Pretas Gil

21.01.26 10h00

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa terça-feira (20)

Na segunda semana de programa, o público decidiu quem seria eliminado da Casa

21.01.26 9h06

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda