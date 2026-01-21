Vinheta do BBB 26 é exibida pela primeira vez e detalhe chama a atenção da web; entenda

A vinheta do Big Brother Brasil 26 foi exibida pela primeira vez nesta terça-feira (20) na TV Globo, e um detalhe chamou a atenção dos telespectadores que estavam assistindo ao programa ao vivo. O ex-BBB Pedro Henrique Espíndola não apareceu no vídeo após a polêmica de importunação sexual que cometeu contra a participante Jordana ao tentar beijá-la à força na despensa da casa.

Por esse motivo, a vinheta que mostra todos os participantes com a música clássica “Vida Real”, interpretada por Paulo Ricardo, apresentou todos os participantes da edição, exceto Pedro, que apertou o botão da desistência e saiu sem nenhum direito, pois seria expulso da mesma forma, caso não tivesse desistido do reality. Em contrapartida, Henri Castelli, que deixou o BBB por questões de saúde, foi incluído como eliminado.

Nos comentários do X (antigo Twitter), algumas pessoas elogiaram a atitude da emissora ao decidir excluir Pedro da vinheta do reality. “A Globo acertou demais quando tirou o Pedro da vinheta do BBB, indo diretamente para o esquecimento, onde ele pertence”, escreveu um usuário. “O Pedro ignorado na vinheta como se nunca nem tivesse existido no BBB 26, eu ameeeeei”, disse outra mulher.

Relembre o caso de importunação sexual

O ex-participante do BBB 26, Pedro Henrique Espíndola, foi acusado de tentar beijar à força a participante Jordana na despensa da casa mais vigiada do Brasil. Após a tentativa, a sister perguntou ao brother 'o que ele estava fazendo', lembrando-o de que ele era um homem casado e que ela o havia convidado apenas para ajudá-la a procurar um babyliss no local. Em seguida, ele respondeu que havia entendido errado o convite.

Após o caso de importunação ser exibido em rede nacional, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou, por meio de nota oficial, que a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou um inquérito para investigar o caso. Para isso, as imagens do programa e outros elementos que comprovam o ato serão analisados durante a apuração do crime ocorrido dentro do BBB 26.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)