O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Ex-mulher de Pedro fala sobre separação após caso de assédio e diz que quer 'virar a página'

Rayne Luiza desabafou nas redes sociais, disse temer pela segurança da filha e afirmou que não pretende retomar relação com o ex-participante do reality show

Riulen Ropan
fonte

“Nosso relacionamento começou com muitas mentiras", revelou Rayane Luiza. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A ex-mulher de Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do Big Brother Brasil 26, voltou a se pronunciar publicamente após a repercussão do episódio de assédio envolvendo o brother e a participante Jordana. Nesta terça-feira (20), Rayne Luiza usou as redes sociais para agradecer o apoio recebido e falar sobre o momento delicado que enfrenta após o fim do relacionamento.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Rayne disse que está tentando seguir em frente e focar em sua vida pessoal.

“Passando aqui para agradecer todo carinho, toda mensagem que venho recebendo, minha família, minha mãe principalmente. A ficha demora um pouquinho para cair. Agora é virar a página, focar em mim e na Aurora”, afirmou.

Preocupação com a filha e fim definitivo do relacionamento

Grávida de sete meses da primeira filha do ex-casal, Rayne afirmou que não pretende retomar o relacionamento com Pedro. Segundo ela, a maior preocupação neste momento é a segurança da criança. “O meu medo não é criar minha filha sozinha, mas ele ter contato com ela”, declarou em uma entrevista.

Ela destacou que a gestação tornou a situação ainda mais delicada e que seu foco agora é proteger a filha.

Relatos de instabilidade antes do reality

Em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band, Rayne revelou que episódios de instabilidade já faziam parte da rotina do ex-companheiro antes mesmo da entrada no BBB 26.

Segundo ela, familiares de Pedro chegaram a alertá-la sobre o comportamento dele. “A madrasta dele me procurou dizendo que ele não estava falando coisa com coisa. Eu preferi não me aprofundar porque queria preservar minha saúde mental”, relatou.

Mudanças de humor e comportamento

Rayne também afirmou que o ex-companheiro apresentava mudanças frequentes de humor e que, na época, ela não percebia a gravidade da situação. “Às vezes ele surtava, dizia que era bipolar. Uma hora estava bem, outra estourava. Eu colocava a desculpa na imaturidade”, disse.

Ela acrescentou que o relacionamento já enfrentava crises antes da participação de Pedro no reality, mas que decidiu continuar tentando por conta da gravidez. “Nosso relacionamento começou com muitas mentiras. A gente não se separou antes por causa da gravidez”, revelou.

Pedido por responsabilização

Ao final da entrevista, Rayne disse esperar que haja consequências pelo que foi exibido no programa. “Como mulher e como mãe, espero que a justiça seja feita. O que ele fez foi desumano. Ele não pensou na Jordana, na filha, em ninguém”, declarou.

Ela também demonstrou medo em relação ao futuro da criança: “Tenho medo por minha filha ser mulher. Tenho medo que nada seja feito. Até para ele ver minha filha, ele terá que ser assistido”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱


