Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Pedro sai do BBB 26 e é investigado por importunação sexual: o que acontece agora?

Pedro foi acusado de importunação sexual após tentar beijar a sister Jordana sem seu devido consentimento

Estadão Conteúdo

No último domingo, 18, o participante do BBB 26 Pedro foi acusado de importunação sexual após tentar beijar a sister Jordana sem seu devido consentimento. Após o caso, a integrante da casa comunicou o acontecido aos demais, enquanto o ex-brother apertava o botão e desistia da disputa.

A situação aconteceu quando Jordana perguntou para o então participante se ele sabia onde se encontrava um babyliss. Pedro respondeu que estava na despensa. Quando a sister entrou para pegá-lo, o brother foi até ela, a pressionou contra a parede e colocou a mão em seu pescoço.

Jordana relatou sentir desconforto e revelou não saber exatamente como reagir àquilo. A sister ainda contou ter se sentindo intimidada com a reação de Pedro, que a ficou observando enquanto ela saía do cômodo. No confessionário, brother admitiu suas ações.

"Faz dias que eu queria me segurar para não querer os outros, cobiçar os outros", revelou Pedro. "Com as meninas e com a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E hoje eu cobicei ela, desejei ela."

O ex-participante concluiu: "Achei que ela tinha dado moral e sido recíproco. Pelo que eu vi foi só coisa da minha cabeça. Falei para a gente ir procurar um babyliss e quando chegou na despensa tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria."

Investigação legal

Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil informou que o caso já está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Confira abaixo a declaração enviada ao jornal:

"A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá apura o caso de importunação sexual, após a autoridade policial tomar ciência do ocorrido no programa. As imagens serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos."

O crime

Em entrevista exclusiva ao Estadão, o advogado criminalista Fábio Mello, sócio do escritório Martins Miguel Advogados, especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, explicou os trâmites legais e próximos passos do caso. Por enquanto, o acusado não é investigado pelo Ministério Público e o inquérito foi instaurado "para apurar um possível crime de importunação sexual".

O advogado reforça a diferença entre crime de importunação sexual - crime pelo qual Pedro é acusado - e assédio sexual.

Segundo o código penal, o crime se enquadra no Art. 215-A. e se refere a: "Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave".

Mello também explica que, desde 2018, não é necessário que a vítima aja criminalmente: "Ou seja, a investigação segue mesmo que a vítima desista."

"A competência de investigação é da polícia civil, porém, em se tratando de um crime que o Réu/Investigado está solto a investigação é feita pela polícia civil, sob a gerência do Ministério Público, ou seja, a polícia é obrigada a seguir o passo a passo dos pedidos e providências do MP."

O que acontece agora?

O inquérito envolve investigado/ réu solto, de forma que, em termos gerais da CPP, ele deve ser concluído em 30 dias, "sendo que a autoridade policial pode pedir devolução dos autos ao juiz para novas diligências, no prazo que o juiz fixar (mecanismo de dilação do art. 10, §3º)".

Então, Pedro prestará seu depoimento à Polícia e, se necessário, outras testemunhas também serão ouvidas, caso o MP julgue imprescindível. "Após a oitiva da vítima e das testemunhas, colhidas eventuais provas (imagens/áudios) será concluído o inquérito, passando a competência exclusiva ao MP que deve oferecer denúncia pelo crime de importunação e/ou outros crimes que entenda relacionados".

"Após a denúncia o caso será distribuído ao Juiz competente que procederá novamente a oitiva de todos e proferirá a sentença de condenação ou absolvição", explica o advogado.

Pedro pode ser preso?

Mello analisa o caso e julga que provavelmente a defesa apresentará a tese "de que não se configurou o crime, pois a conduta se limitou a uma tentativa de beijo e após o não ele se afastou e desistiu".

"Muito provavelmente será condenado pelo crime de importunação sexual", explica. "A importunação sexual (art. 215-A do CP) tem pena de 1 a 5 anos, então não é infração de menor potencial ofensivo (que exige pena máxima até 2 anos). Por isso, não tramita no Juizado Especial Criminal (JECRIM) e não comporta transação penal."

"Contudo, a importunação sexual normalmente não envolve grave ameaça, e muitas vezes também não envolve violência (embora possa haver contato físico). Então, é bem comum ser juridicamente possível a substituição quando a pena final fica em até 4 anos e o réu preenche os requisitos."

Outra possibilidade apontada por Mello é o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (art. 28-A do CPP). Para isso, é necessário que o caso não seja arquivado, a pena mínima seja inferior a quatro anos, haja uma confissão formal "e demais requisitos". Dessa forma, "evita condenação, se o MP oferecer e o juiz homologar, o réu poderá prestar serviços a comunidade por dois anos ou pagar pena pecuniária".

Enquanto isso, Jordana "apenas acompanhará e cooperará com a investigação e o processo".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Pedro

importunação sexual

Jordana

investigação
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

EVENTO

Cena Bis: turnê 'Dominguinho' reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.pê em show emocionante em Belém

Apresentação era bastante esperada na capital paraense

20.01.26 10h25

SAÚDE

Mariano, da dupla com Munhoz, sofre acidente e vai parar no hospital

Sertanejo precisa de pontos após corte com estilete

20.01.26 9h55

CULTURA

Instituto Regatão abre inscrições para o Programa Atiçamento Cultural no Baixo Amazonas

Com ciclos de formação em dança, gestão e acessibilidade, a iniciativa busca fortalecer organizações de base e promover a sustentabilidade de projetos culturais em Alter do Chão e região.

19.01.26 11h22

MAIS LIDAS EM CULTURA

grávida

Esposa de Pedro repudia episódio de assédio no BBB 26: 'Não posso ignorar o que aconteceu'

Rayne apagou registros ao lado de Pedro das redes sociais, retirou o nome dele da biografia no Instagram e declarou que não manterá contato com o ex-companheiro

19.01.26 14h18

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

CULTURA

Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 serão conhecidas hoje (20) no Mercado de São Brás

Apresentação oficial das representantes dos clubes sociais de Belém ocorre nesta terça (20), com programação começando às 18h, e marca a largada para a grande noite do concurso do Grupo Liberal, no Hangar, em 7 de fevereiro

20.01.26 8h00

CULTURA

Governo do Pará abre inscrições para o Programa Estadual de Incentivo à Cultura Semear

Edital da Fundação Cultural do Pará recebe propostas até 5 de março, com financiamento de até R$ 600 mil por projeto

20.01.26 11h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda