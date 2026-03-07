Kaysar e Natália analisam mudanças no BBB e apontam possível vencedor do reality

O Big Brother Brasil passou por mudanças em algumas de suas dinâmicas após episódios marcantes protagonizados por participantes que repercutiram entre o público e a produção do reality. Entre os casos lembrados estão os de Kaysar Dadour, vice-campeão do BBB 18, e Natália Deodato, participante do BBB 22.

Kaysar protagonizou ao lado de Ana Clara Lima uma das provas de resistência mais longas da história do programa. A disputa ultrapassou 42 horas de duração e se tornou referência entre os desafios físicos do reality. Após o episódio, a produção estabeleceu que provas desse tipo não podem ultrapassar 23 horas, regra que passou a valer nas edições seguintes.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o cantor e ex-BBB sírio-brasileiro comentou que, durante sua participação no programa, também enfrentou outras dinâmicas que testaram sua resistência, como uma prova de cerca de 30 horas dentro de um carro, com saídas para cumprir tarefas.

“A produção deveria continuar deixando. Queria ver quem poderia bater meu recorde”, disse, afirmando que gostaria de ver outros participantes enfrentando desafios semelhantes.

Já no caso de Natália, uma das mudanças nas dinâmicas ocorreu após um episódio durante o “Sincerão”. Na ocasião, a cantora Maria acabou acertando um balde na cabeça da sister durante uma atividade. O episódio resultou na expulsão da artista por agressão.

Após o ocorrido, a produção reforçou a participação dos chamados “dummies”. Desde então, ações diretas entre participantes passaram a ser executadas pelos assistentes de produção.

Natália afirmou que vê com naturalidade o fato de algumas regras terem sido revistas após situações vividas por participantes. Para ela, quem entra no programa já tem conhecimento das normas e precisa ter controle emocional para lidar com a pressão do confinamento.

“Os participantes entram sabendo o que pode e o que não pode. A pessoa tem que ter domínio próprio e maturidade emocional para entender que aquilo não é brincadeira”, disse a atriz.

APOSTAS

Os ex-participantes também analisaram a atual edição do programa. Nas redes sociais, muitos espectadores apontam Ana Paula como favorita ao prêmio milionário por causa da movimentação dentro da casa.

Natália reconhece que a sister tem protagonizado momentos de destaque, mas avalia que o jogo permanece aberto e sujeito a mudanças.

“O programa está muito volátil. Muita coisa acontece em menos de 24 horas. A Ana Paula, gostem ou não, está movimentando o jogo, mas muita coisa ainda pode mudar”, afirmou.

Kaysar concorda que a participante tem papel central na narrativa da edição, mas acredita que o resultado final pode surpreender o público. Para ele, outro participante pode acabar conquistando o prêmio.

“Ela está sendo protagonista, sem dúvida. Mas acho que quem vai ganhar é o Jonas”, disse.

Natália também considera que o competidor tem chances de chegar à vitória, destacando a postura dele ao longo do jogo.

“Por mais que ele tenha defeitos, ele está sempre na posição dele, mantendo o que fez do início ao fim. Acho que ele tem possibilidade, sim”, afirmou.

PASSAGEM POR BELÉM

Os dois ex-participantes também falaram sobre a passagem recente por Belém. Eles vieram à cidade para acompanhar os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no último fim de semana e estenderam a estadia para conhecer a região.

Durante a visita, Natália aproveitou para passear pela cidade e conhecer a Ilha do Combu. A ex-sister contou que ficou impressionada com a receptividade da população local.

“Quando a gente visita um lugar e se conecta com as pessoas e com a cultura, precisa se entregar às tradições locais. Não só à culinária, mas também às tradições e à história do lugar”, disse.

Kaysar, que já esteve na capital paraense em outras ocasiões, disse manter uma relação antiga com a cidade e com a culinária local. O ex-BBB também visitou o arquipélago do Marajó e afirmou ter se encantado com a experiência.

“Estou pensando em fazer conteúdos em árabe para mostrar para o público de fora o que significa o Brasil. Muita gente imagina só Rio de Janeiro, São Paulo, samba e futebol. Mas tem muita coisa além disso”, afirmou.