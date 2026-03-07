Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Kaysar e Natália analisam mudanças no BBB e apontam possível vencedor do reality

Durante visita a Belém, eles falam sobre os bastidores do programa e comentam os rumos do jogo

Bruna Dias Marabet e Amanda Martins
fonte

Kayssar e Natália, ex-BBBs (Thiago Gomes / O Liberal)

O Big Brother Brasil passou por mudanças em algumas de suas dinâmicas após episódios marcantes protagonizados por participantes que repercutiram entre o público e a produção do reality. Entre os casos lembrados estão os de Kaysar Dadour, vice-campeão do BBB 18, e Natália Deodato, participante do BBB 22.

VEJA MAIS

image Ex-BBB Kaysar Dadour é ‘beliscado’ por caranguejo no Marajó
Em meio a risadas e gritos de socorro, o ex-participante do Big Brother Brasil sentiu a força do animal

image Exclusivo: saiba quem são os 'globais' que estarão no Camarote Miltons em Belém
Entre os famosos, estará Layane Santos, a Rainha das Rainhas 2026, ao lado das princesas

Kaysar protagonizou ao lado de Ana Clara Lima uma das provas de resistência mais longas da história do programa. A disputa ultrapassou 42 horas de duração e se tornou referência entre os desafios físicos do reality. Após o episódio, a produção estabeleceu que provas desse tipo não podem ultrapassar 23 horas, regra que passou a valer nas edições seguintes.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o cantor e ex-BBB sírio-brasileiro comentou que, durante sua participação no programa, também enfrentou outras dinâmicas que testaram sua resistência, como uma prova de cerca de 30 horas dentro de um carro, com saídas para cumprir tarefas.

“A produção deveria continuar deixando. Queria ver quem poderia bater meu recorde”, disse, afirmando que gostaria de ver outros participantes enfrentando desafios semelhantes.

Já no caso de Natália, uma das mudanças nas dinâmicas ocorreu após um episódio durante o “Sincerão”. Na ocasião, a cantora Maria acabou acertando um balde na cabeça da sister durante uma atividade. O episódio resultou na expulsão da artista por agressão.

Após o ocorrido, a produção reforçou a participação dos chamados “dummies”. Desde então, ações diretas entre participantes passaram a ser executadas pelos assistentes de produção.

Natália afirmou que vê com naturalidade o fato de algumas regras terem sido revistas após situações vividas por participantes. Para ela, quem entra no programa já tem conhecimento das normas e precisa ter controle emocional para lidar com a pressão do confinamento.

“Os participantes entram sabendo o que pode e o que não pode. A pessoa tem que ter domínio próprio e maturidade emocional para entender que aquilo não é brincadeira”, disse a atriz.

APOSTAS 

Os ex-participantes também analisaram a atual edição do programa. Nas redes sociais, muitos espectadores apontam Ana Paula como favorita ao prêmio milionário por causa da movimentação dentro da casa.

Natália reconhece que a sister tem protagonizado momentos de destaque, mas avalia que o jogo permanece aberto e sujeito a mudanças.

“O programa está muito volátil. Muita coisa acontece em menos de 24 horas. A Ana Paula, gostem ou não, está movimentando o jogo, mas muita coisa ainda pode mudar”, afirmou.

Kaysar concorda que a participante tem papel central na narrativa da edição, mas acredita que o resultado final pode surpreender o público. Para ele, outro participante pode acabar conquistando o prêmio.

“Ela está sendo protagonista, sem dúvida. Mas acho que quem vai ganhar é o Jonas”, disse.

Natália também considera que o competidor tem chances de chegar à vitória, destacando a postura dele ao longo do jogo.

“Por mais que ele tenha defeitos, ele está sempre na posição dele, mantendo o que fez do início ao fim. Acho que ele tem possibilidade, sim”, afirmou.

PASSAGEM POR BELÉM

Os dois ex-participantes também falaram sobre a passagem recente por Belém. Eles vieram à cidade para acompanhar os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no último fim de semana e estenderam a estadia para conhecer a região.

Durante a visita, Natália aproveitou para passear pela cidade e conhecer a Ilha do Combu. A ex-sister contou que ficou impressionada com a receptividade da população local.

“Quando a gente visita um lugar e se conecta com as pessoas e com a cultura, precisa se entregar às tradições locais. Não só à culinária, mas também às tradições e à história do lugar”, disse.

Kaysar, que já esteve na capital paraense em outras ocasiões, disse manter uma relação antiga com a cidade e com a culinária local. O ex-BBB também visitou o arquipélago do Marajó e afirmou ter se encantado com a experiência.

“Estou pensando em fazer conteúdos em árabe para mostrar para o público de fora o que significa o Brasil. Muita gente imagina só Rio de Janeiro, São Paulo, samba e futebol. Mas tem muita coisa além disso”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

BBB

natália deodato

kaysar Dadour
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

No Dia da Mulher, pioneiras e novas gerações mostram a força feminina no carimbó

Mesmo invisibilizadas por décadas, elas sempre estiveram no centro da manifestação cultura

08.03.26 8h30

BBB 26

Milena vence a Prova do Anjo no BBB 26 e escolhe o Líder Jonas Sulzbach para o Castigo do Monstro

Vale lembrar, que está semana o Anjo e o Monstro terão de entrar em consenso para emparedar um participante

07.03.26 17h01

CALOR

Alane Dias encanta ao desfilar com biquíni em praia do Rio de Janeiro

Modelo paraense frequenta praia na capital fluminense e compartilha registros de lazer em rede social

07.03.26 16h03

SAÚDE

Tiktoker Vovô Anésio sofre acidente doméstico e terá que passar por cirurgia

Neto de produtor de conteúdo, Caio, diz que cirurgia é delicada por causa das comorbidades do avô e pede orações

07.03.26 15h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

RESUMO

BBB 26: madrugada após Paredão tem atritos na casa, acerto de contas e comemoração

Babu, Milena e Chaiany estão na berlinda da semana

09.03.26 10h52

DESPEDIDA

Morre Jennifer Runyon, atriz de Os Caça-Fantasmas e Barrados no Baile

A notícia foi confirmada por familiares e amigos no último domingo (8)

09.03.26 9h59

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (09/03)?

O filme "Agente 86" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

09.03.26 11h00

OCUPAÇÃO ARTÍSTICA

Experiência inédita de arte contemporânea, ‘Amazônia Imersiva’ estreia em Belém

O evento ocorre no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e apresenta trabalhos de artistas como Ailton Krenak, Coletivo Mahku, Elza Lima e Ge Viana

09.03.26 11h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda