Ex-BBB Kaysar Dadour é ‘beliscado’ por caranguejo no Marajó
Em meio a risadas e gritos de socorro, o ex-participante do Big Brother Brasil sentiu a força do animal
O ex-BBB Kaysar Dadour, durante viagem à Ilha do Marajó, no Pará, foi “beliscado” por um caranguejo. Enquanto estava no rio, Kaysar pegou o animal na mão, entregue por dois homens. Imediatamente, uma das pinças — chamadas de quelas — apertou o dedo indicador esquerdo dele.
Entre gritos de socorro e risadas, Kaysar sentiu a agonia e força do animal. O vídeo foi registrado também pela ex-BBB Natália Deodato, que também participa da viagem. O momento gerou gargalhadas nas redes sociais.
