Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ex-BBB Kaysar Dadour é ‘beliscado’ por caranguejo no Marajó

Em meio a risadas e gritos de socorro, o ex-participante do Big Brother Brasil sentiu a força do animal

Lívia Ximenes
fonte

Kaysar teve o dedo "beliscado" por um caranguejo (Reprodução / Instagram)

O ex-BBB Kaysar Dadour, durante viagem à Ilha do Marajó, no Pará, foi “beliscado” por um caranguejo. Enquanto estava no rio, Kaysar pegou o animal na mão, entregue por dois homens. Imediatamente, uma das pinças — chamadas de quelas — apertou o dedo indicador esquerdo dele.

VEJA MAIS

image Voando para o Pará: Kaysar Dadour fala sobre novos projetos e o amor pelo Norte
O ex-BBB escolheu passar dez dias de férias no Pará, para conhecer as maravilhas e cultura do Estado

image Ex-BBB Kaysar chega a Belém para visitar a Ilha do Marajó, Tracuateua, Mocajuba e Bragança
O ex-brother terá a assessoria local de Cesar Peniche

image Kaysar volta para perto de família após terremoto na Síria e Turquia: 'Estou bem triste'
O ex-BBB é sírio, mas mora atualmente em Curitiba

Entre gritos de socorro e risadas, Kaysar sentiu a agonia e força do animal. O vídeo foi registrado também pela ex-BBB Natália Deodato, que também participa da viagem. O momento gerou gargalhadas nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Kaysar Dadour

caranguejo

Marajó
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTES

Profissionais das artes analisam rumos da carreira e profissionalização em encontro em Belém

O projeto MAMN reúne especialistas para orientar fazedores de cultura locais sobre o uso de ferramentas digitais e geração de renda no setor

05.03.26 14h29

VARIEDADES

Primeiro vídeo do YouTube vira 'peça de museu' em Londres; confira

No espaço expositivo, também é possível observar elementos da época, como o layout original e anúncios que apareciam na página

05.03.26 10h41

MUDANÇAS

Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

04.03.26 18h23

BOLETIM MÉDICO

Marquito segue internado em estado grave após sofrer acidente de moto

Humorista foi extubado no domingo (1º) após procedimento de quatro horas

04.03.26 17h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

fogo no parquinho

Jonas entra em crise após retorno de Breno ao BBB 26: 'Onde é que eu enfio a minha cara?'

Com o retorno, o modelo concluiu que seu grupo está enfraquecido, e acabou ficando bastante desanimado

05.03.26 13h17

REALITY SHOW

BBB 26: o que Breno descobriu durante o período em que ficou no quarto secreto?

Durante o período isolado dos demais participantes, ele convidou Juliano Floss para dividir parte da dinâmica

05.03.26 10h43

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (05/03)?

O filme “Annie" vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

05.03.26 11h00

O que aconteceu com a mãe de Ana Paula Renault, do BBB 26?

05.03.26 12h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda