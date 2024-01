Voando para o Pará: Kaysar Dadour fala sobre novos projetos e o amor pelo Norte

Carismático, grato e feliz! Assim se resume o ator e ex-BBB, Kaysar Dadour. Natural da Síria e brasileiro de coração, Kaysar escolheu o Estado do Pará para curtir as férias, descansar e desbravar ainda mais sobre a cultura, gastronomia e a música paraense. Em uma conversa exclusiva com o Grupo Liberal, o ator falou sobre os futuros projeto, o início da sua carreira na música e a paixão por Belém do Pará.

Muitos podem não saber, mas Kaysar é apaixonado pela capital paraense. “Eu amo essa terra, gostei muito do açaí, aquela fruta raiz mesmo. Cheguei ontem e já comi um peixe maravilhoso, o filhote. Quero agora experimentar o famoso tacacá da Joelma. O Brasil inteiro está sabendo desse tacacá”, afirmou. Kaysar garantiu que os planos são curtir férias, conhecer novos locais, viver experiências únicos e também tocar novos projetos.

Dentre os passeios já agendados em terras paraenses, o ator destacou a visita na Ilha do Marajó. “Eu vou nadar com o boto e andar de búfalo, estou muito empolgado”, destacou. Kaysar ressaltou que o que mais chama sua atenção é o amor e o calor do povo paraense. “Sempre que venho aqui sou recebido de braços abertos com muito carinho, isso não tem preço”.

Big Brother Brasil 24

Ao ser questionado se estava acompanhando o Big Brother Brasil 24, Kaysar foi enfático. “Sim! Eu adoro”, confessou. O ator disse que a edição deste ano tem tudo para fazer muito sucesso. “É apenas a primeira semana e já temos tantas polêmicas, personalidades e opiniões fortes. Ainda é cedo para falar um possível campeão, mas acredito que ainda virão muitas emoções pela frente”.

Ao relembrar sua experiência no programa, Kaysar se mostra muito grato pela oportunidade. “Eu costumo dizer que o BBB é uma experiência única, caraco (risos). Você está em um lugar aonde muitos brasileiros queriam estar, então como você consegue reclamar de algo lá dentro? Você come de graça, vivencia as melhores festas, passa 24h na maior rede de televisão do Brasil: Globo. Então não temos motivos para reclamar, apenas agradecer e valorizar a oportunidade”.

O ex-BBB declarou ainda que a pessoa que vai para o programa reclamar deve sair, imediatamente. “O certo é o público tirar e dar espaço para quem realmente quer viver essa experiência”.

Carreira de ator

Com uma carreira artística promissora após o programa em que participou, a edição de 2018, Kaysar vem trilhando um caminho rico em trabalhos e novas experiências profissionais. “Já fiz alguns trabalhos na televisão, séries e novelas. Gravei algo muito legal recentemente, mas ainda não posso falar agora. Uma novidade é que agora eu faço música e estou pretendendo gravar um brega aqui no Pará enquanto eu estiver por aqui”, adiantou o ator e agora, também cantor.

Kaysar também aproveitou para agradecer o carinho que recebeu dos paraenses durante sua passagem no BBB e mais ainda, fora dele. “Eu queria agradecer o carinho de todas as pessoas aqui dessa terra maravilhosa, um povo caloroso que abraça com amor. E uma dica: nunca desista dos seus sonhos, mesmo se o mundo inteiro estiver contra você, Deus está contigo. Eu sou da Síria, um lugar longe, no final do mundo, nem falava português e hoje estou aqui, dando essa entrevista depois de já ter conquistado tantas coisas legais. Sejamos persistentes, que Deus abençoa sempre”, concluiu o ator.

Kaysar Dadour nasceu em Alepo, na Síria, mas deixou seu país fugindo da guerra em 2011. Foi para a Ucrânia, onde chegou a dormir na rua e a ser agredido. Em 2014, ele veio para o Brasil, onde trabalhou como garçom e animador de festas. Em 2018 alcançou o estrelato ao vencer o Big Brother Brasil. No ano seguinte, se naturalizou brasileiro. Estreou como ator no filme “Carcereiros” logo ao sair do reality show. Na sequência foi chamado para o elenco de “Órfãos da Terra”. O personagem lhe rendeu vários prêmios. Além do trabalho como ator, Kaysar participou da Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão e ganhou a competição em 2019.