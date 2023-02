Kaysar volta para perto de família após terremoto na Síria e Turquia: 'Estou bem triste'

O ator e ex-BBB, Kaysar Dadour, viajará nesta terça-feira (7) para o Líbano, país que faz fronteira com a sua terra natal, a Síria. O sírio tentará visitar parentes e amigos após o terremoto que atingiu a Síria e a Turquia.

Durante o programa "Mais Você", o atual morador de Curitiba (PR) disse estar triste com a tragédia. Foram registradas cerca de 5 mil mortes e mais de 10 mil feridos. "O povo sírio é um povo esquecido, infelizmente. Estou bem triste pela tragédia”, disse.

Kaysar retorna ao lugar após ter fugido em 2011. O plano do ex-BBB é se manter na fronteira do país, pois tem medo de ser barrado na entrada da Síria. “Estou um pouquinho ansioso, com medo, mas preciso ir ver eles [família]”, contou.

Nas redes sociais, o ator falou sobre o assunto e lamentou a situação vivida pelo país. "Não basta a guerra e aí vem o terremoto", escreveu ele na legenda.

Antes de entrar no "Big Brother Brasil 18", Kaysar fugiu de seu país natal devido à situação de guerra civil que o país vive. Ele deixou o lugar com um visto de estudante, foi até a Ucrânia e chegou a dormir na rua. Lá, foi espancado por extremistas islâmicos devido a sua religião.

No Brasil, o ex-brother decidiu ir em busca dos primos que moravam em Curitiba e está lá desde 2014. Em 2018, Kaysar ficou em segundo lugar no "BBB".

