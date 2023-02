Saiba por quê a Turquia é um dos países com mais terremotos no mundo

A Turquia, palco de um terremoto de magnitude 7,8 que ocorreu na madrugada desta segunda-feira e deixou mais de 3 mil mortos, está em uma das zonas mais propícias a tremores no mundo. Entenda o por quê:

VEJA MAIS

De acordo com informações do UOL, a Turquia fica sobre a Placa de Anatólia, que tem duas grandes falhas - a oriental e a setentrional. A falha oriental faz fronteira com as placas Africanas e Arábica. Já a setentrional, está conectada à placa Euro-Asiática, e atravessa todo o território turco.

Desta forma, quando as placas Africana e Arábica se movimentam, o território turco acaba ficando, literalmente, “espremido”, o que causa o tremor. Isso se deve porque, a placa Euro-Asiática impede que ela se movimente para o norte.

Turcos passam por treinamentos para lidar com terremotos

Poucas pessoas sabem, mas os turcos costumam passar por treinamentos desde crianças para lidar com terremotos. Inclusive, há um ditado muito conhecido no país: "co?rafya kaderdir", que, em tradução livre significa "geografia é destino".

A tragédia que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6) pode superar as que ocorreram anteriormente no país, já sendo definida por autoridades como o "maior desastre" na Turquia desde o tremor de Erzincan, em 1939, que deixou 33 mil mortos.