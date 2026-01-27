BBB 26: Brothers percebem câmera nova na despensa após caso de assédio

Milena, Ana Paula Renault e Juliano Floss relataram, na madrugada desta terça-feira (27), um reforço no esquema de segurança da casa do Big Brother Brasil 26 após o episódio de assédio que culminou na desistência de Pedro na primeira semana de reality (18).

Segundo especulações em redes sociais, o monitoramento foi intensificado depois de o brother tentar beijar Jordana na despensa, situação que gerou a desistência do jovem e repercussão negativa imediata dentro e fora do reality. A produção teria aumentado a vigilância nas áreas internas como medida preventiva diante do ocorrido.

Durante uma conversa sobre o jogo na despensa, Milena chamou atenção para a instalação de uma nova câmera de monitoramento no local onde ocorreu o episódio envolvendo o ex-participante Pedro e Jordana. A recreadora infantil levantou a suspeita de que o equipamento teria sido colocado após o caso de assédio.

“A câmera veio pra cá agora depois do que aconteceu?”, questionou Milena. Ana Paula Renault concordou com a hipótese: “Acho que foi”. Em seguida, Milena reforçou a percepção de mudança no ambiente. “Não tinha essa câmera aí”, afirmou. Juliano Floss também disse não se lembrar do dispositivo. “Eu não lembro dessa câmera também”. “Tinha não”, completou Renault.

Relembre o caso

Pedro deixou o BBB 26 no domingo (18) após acionar o botão de desistência. O participante, natural de Curitiba (PR), tomou a decisão depois de se envolver em um episódio de assédio ao tentar beijar a modelo Jordana Morais sem consentimento.

Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt esclareceu que, caso o brother não tivesse optado pela saída voluntária, a produção do reality teria determinado sua expulsão. Imagens exibidas pela TV Globo mostram o momento em que Pedro segue Jordana até a despensa da casa, local onde aconteceu a tentativa de beijo, gerando forte repercussão entre os participantes e o público.

(*Gabrielle Borges estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)