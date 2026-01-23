Ex-BBB Pedro é internado em hospital especializado em saúde mental
Hospital recebe pessoas com diagnósticos como esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo, depressão e outras condições psiquiátricas
Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26, foi internado na última quarta-feira (21) em uma unidade especializada em saúde mental, localizada em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.
A internação de Pedro Henrique Espíndola ocorreu no Hospital San Julian. A reportagem tentou contato com os advogados do ex-BBB e a direção do hospital para obter mais detalhes sobre o caso.
Em nota oficial, o Hospital San Julian confirmou que o ex-BBB deu entrada na unidade por volta das 15h da quarta-feira, 21. O local é uma instituição voltada para o atendimento de pacientes adultos do sexo masculino com diagnósticos psiquiátricos.
Detalhes da internação
Segundo o comunicado do hospital, o setor de internação recebe pessoas com diagnósticos como esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo e depressão. Outras condições psiquiátricas que exigem acompanhamento médico e psicológico intensivo também são atendidas.
Pedro Henrique deu entrada na unidade acompanhado de sua mãe e de representantes de sua equipe jurídica. Ele permanece internado desde a ocasião. A instituição informou que o paciente está em uma unidade de tratamento supervisionado.
O objetivo do tratamento supervisionado é a estabilização do quadro clínico do paciente e a definição de um programa terapêutico adequado para sua recuperação. O hospital não divulgou detalhes específicos sobre o diagnóstico de Pedro.
Antes de sua transferência para Piraquara, Pedro Henrique passou por atendimento no município de Pontal do Paraná. O encaminhamento para a unidade especializada em saúde mental ocorreu por meio da central estadual de regulação de leitos psiquiátricos, seguindo os trâmites regulares do sistema de saúde.
